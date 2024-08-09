Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Faaliyete Başladı

Spor

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ilçede sporun yaygınlaştırılması ve her yaştan bireyin sporla buluşması amacıyla tüm branşlarını aktif hale getirdi. Özellikle kadınlar, çocuklar ve genç kızlar için geniş bir yelpazede spor imkanları sunan kulüp bu yönde önemli adımlar attı.

Birçok branşta spor dallarında faaliyet gösteren Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Kadınlar Voleybol takımı faaliyete başladı. Şehzadeler Belediye'nin kadın başkanı Gülşah Durbay, kadınların ve kız çocuklarının spora katılımını teşvik etmek amacıyla özellikle bu gruplara yönelik spor dallarının açılmasına öncelik verdi. Kadın voleybol takımı, kadın futbol takımı ve badminton takımı, bu hedef doğrultusunda kuruldu. Kulüp yönetimi, genç kızların sporla büyümelerini ve kendilerini bu alanlarda geliştirmelerini sağlamak için tüm imkanlarını seferber etti. 2014 ile 2006 yılları arasında doğmuş sporculardan oluşan Kadın Voleybol branşındaki takımındaki sporcuların tamamı kulüp bünyesinde yetişecek ve Midi Kızlar, Küçük Kızlar, Yıldız Kızlar ve Genç Kızlar olmak üzere dört farklı kategoride müsabakalara katılacak.

Müsabakalar ekim-kasım aylarında başlıyor

Şehzadeler Belediye Spor Kulübü'nün kadın voleybol takımı başta olmak üzere tüm takımlar, ekim-kasım aylarında başlayacak olan müsabakalarda sahaya çıkacak. Takımlar, hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürürken, kulüp yönetimi sporcuların ihtiyaç duyduğu her türlü malzeme ve desteği sağlamaya devam ediyor.

"Altyapıya büyük önem veriyoruz"

Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şehzadeler Belediye Spor Kulübü olarak, altyapımıza büyük önem veriyoruz. Kadınlarımızın ve genç kızlarımızın sporla buluşmasını, onları bu alanlarda başarılı bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kulübümüzün kurduğu takımlar, hem bölgemizde hem de ulusal düzeyde önemli başarılara imza atacak potansiyele sahip. Tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize güvenimiz tam. Müsabakalarda başarılar elde etmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve bu yolda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz" - MANİSA