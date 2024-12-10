Şehzadeler Belediyesi Voleybol Takımı Tarihi Geri Dönüşle Zafer Kazandı - Son Dakika
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Şehzadeler Belediyesi Voleybol Takımı Tarihi Geri Dönüşle Zafer Kazandı

Şehzadeler Belediyesi Voleybol Takımı Tarihi Geri Dönüşle Zafer Kazandı

Manisa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan il birinciliği maçında, Şehzadeler Belediyesi Küçük Kadınlar Voleybol Takımı, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak liderliğini sürdürdü. Taraftar desteğiyle muhteşem bir geri dönüş sergileyen takım, mücadele azmiyle dikkat çekti.

10.12.2024 12:37  Güncelleme: 12:39
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Manisa Atatürk Spor Salonu'nda oynanan il birinciliği müsabakasında Şehzadeler Belediyesi Küçük Kadınlar Voleybol Takımı, Salihli Değerli Zamanlar karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Manisa voleybol sahalarında nefes kesen bir mücadeleye sahne olan il birinciliği A Grubu maçında, Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü Küçük Kadınlar Voleybol Takımı, Salihli Değerli Zamanlar Kulübü'nü harika bir geri dönüşle mağlup etti. İlk iki seti 2-0'lık bir skorla rakibine kaptıran Şehzadeler, sonrasında üstün bir oyun sergileyerek maçı 3-2 kazanmayı başardı. Bu sonuçla, takım namağlup liderliğini korudu.

Karşılaşma Atatürk Spor Salonu'nda taraftarların yoğun desteğiyle oynandı. Şehzadeler Belediyesi Küçük Kadınlar Voleybol Takımı, ilk iki sette istediği performansı sergileyemedi ve 2-0 geriye düştü. Ancak üçüncü setten itibaren mücadeleye ağırlığını koyarak, hem savunmada hem de hücumda üstünlüğü ele aldı. Beş set süren karşılaşma, Şehzadeler'in azmi ve inancı sayesinde zaferle sonuçlandı. Maçı tribünden izleyen Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek ve Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Gökay Budak, sporculara maç boyunca destek verdi. Karşılaşma boyunca taraftarların coşkulu tezahüratları salona damgasını vurdu. Şehzadeler ekibinin tarihi geri dönüşü, takım ruhu ve mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şehzadeler Belediyesi Voleybol Takımı Tarihi Geri Dönüşle Zafer Kazandı - Son Dakika

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