Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri 21-23 Haziran'da İzmit'te düzenlenecek

Spor

16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 21-23 Haziran'da İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şampiyon güreşçi Bülent Gürbüz adına düzenlenen etkinliğe, 1700'ün üzerinde güreşçi katılacak.

Organizasyon, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen ve 6 ayaktan oluşan Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabını oluşturacak.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde kendi boylarında ilk 64'e giren pehlivanlar, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne doğrudan katılma hakkı kazanacak.

Şampiyon başpehlivan, Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli'ye özgü motiflerle süslenerek hazırlanmış altın kemerin sahibi olacak.

Türkiye'nin dört bir yanından güreşseverler de Kocaeli'ye gelerek mücadeleleri izleme imkanı bulacak.

14 farklı boyda güçlerini ve tekniklerini er meydanında sergileyecek güreşçilerin yanı sıra başpehlivanlar da ter dökecek.