Sekapark'ta Yağlı Güreş Heyecanı - Son Dakika
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Sekapark'ta Yağlı Güreş Heyecanı

Sekapark\'ta Yağlı Güreş Heyecanı
14.06.2026 20:25
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18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde Feyzullah Aktürk başpehlivan oldu, 1700 sporcu katıldı.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabı 18. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri tamamlandı.

İzmit Atletizm Pisti'ndeki organizasyona 1700 sporcu katıldı.

Güreşlerin üçüncü ve son gününde baş boyu final müsabakasında Ankara ASKİ Spor Kulübü güreşçisi Feyzullah Aktürk ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Mustafa Taş karşılaştı. Rakibini mağlup eden Aktürk, 18. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Baş kategorisinde Ali İhsan Batmaz ve Enes Doğan üçüncülüğü paylaştı.

Başaltıda Kocaeli Gölcük Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Hüseyin Soğukoğlu, büyük ortada Muhammed Enes Özcan, küçük orta büyükte Caner Arslan, küçük orta küçükte Alperen Düzenci, deste büyükte Eren Aymaz, deste ortada Can Ergen, deste küçükte Fahrettin Adil Çelik, ayak boyda İsmet Emir ve tozkoparanda Doğukan Karakuş birincilik elde etti.

Teşvik 2'de Siyel Kadırı, teşvik 1'de Efe Çınar, minik 2'de Kuzey Pınarcı, minik 1'de ise Ali Kurt altın madalya aldı.

Organizasyonun ardından Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dereceye giren pehlivanlara madalya ve kupalarını verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sekapark'ta Yağlı Güreş Heyecanı - Son Dakika

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