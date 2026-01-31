Şekip Mosturoğlu\'ndan cezaevindeki Mert Hakan\'a destek

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Sarı-lacivertli camianın önde gelen isimleri toplantıda bir araya geldi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan kaptan Mert Hakan Yandaş'a destek açıklaması yaptı.
Toplantıda konuşan Mosturoğlu, Silivri'de tutuklu bulunan takım kaptanı Mert Hakan Yandaş'a destek mesajı verdi. Mosturoğlu, "Silivri'de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş'a selamlar ve sevgiler iletiyorum. Asla yalnız değildir. Biz onun suçsuzluğuna inanıyoruz. İnşallah çok kısa sürede hürriyetine kavuşacak ve tekrar bizlerle birlikte olacaktır" ifadelerini kullandı. Mosturoğlu'nun sözleri alkış aldı.
