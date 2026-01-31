Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek - Son Dakika
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

31.01.2026 11:02
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda tutuklu bulunan kaptan Mert Hakan Yandaş'a destek mesajı verdi. Mosturoğlu'nun sözleri alkış aldı.

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Sarı-lacivertli camianın önde gelen isimleri toplantıda bir araya geldi.

ŞEKİP MOSTUROĞLU'NDAN MERT HAKAN YANDAŞ'A MESAJ

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan kaptan Mert Hakan Yandaş'a destek açıklaması yaptı.

Toplantıda konuşan Mosturoğlu, Silivri'de tutuklu bulunan takım kaptanı Mert Hakan Yandaş'a destek mesajı verdi. Mosturoğlu, "Silivri'de tutuklu bulunan kaptanımız Mert Hakan Yandaş'a selamlar ve sevgiler iletiyorum. Asla yalnız değildir. Biz onun suçsuzluğuna inanıyoruz. İnşallah çok kısa sürede hürriyetine kavuşacak ve tekrar bizlerle birlikte olacaktır" ifadelerini kullandı. Mosturoğlu'nun sözleri alkış aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • MEHMET ESKİOĞLU MEHMET ESKİOĞLU:
    Mert Hakan artık gönderilmeli.Benim gözümde futbolculuk işi bitmiştir . 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek
