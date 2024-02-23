Selahattin Baki'den çok konuşulacak kura yorumu - Son Dakika
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Spor

Selahattin Baki'den çok konuşulacak kura yorumu

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise eşleşmesini değerlendirdi. Kuradan pek memnun kalmayan Baki, "Genetik şanssızlığımız sürdü yine. Kurada en iyi topu oynayan takımlardan birini çektik" açıklamalarında bulundu.

23.02.2024 16:43  Güncelleme: 17:01
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi Union Saint- Gilloise oldu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, kurayı değerlendirdi.

"EN İYİ TOP OYNAYAN TAKIMI ÇEKTİK"

Union Saint-Gilloise'in Kurada en iyi topu oynayan takımlardan biri olduğunu söyleyen Baki , "Genetik şanssızlığımız sürdü yine. Kurada en iyi topu oynayan takımlardan birini çektik. Anderlecht'in önünde, Liverpool'u yenmiş bir takım. Yaş ortalaması 25 olan, dinamik bir takım. Ancak bunların hiçbiri bizi ürkütmez. Şu anda tek Türk temsilcisi olarak kaldık. Turu geçeceğimize inanıyoruz" dedi.

"KUPAYI KALDIRMAK İSTİYORUZ"

Hedeflerinin final oynamak istediklerini belirten Baki, "Türklüğü kalbinde hisseden herkesin çok heyecanlanacağı bir potansiyel final var. Takıma nazar değdirmek istemiyorum ama hepimizin inancı Fenerbahçe'yi orada, finalde görmek. Stadyumun isminden dolayı orada bir kupa kaldırmak hepimizin isteği. Heyecanla o günü bekliyoruz, hayal ediyoruz." şeklinde konuştu.

Selahattin Baki\'den çok konuşulacak kura yorumu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Selahattin Baki, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selahattin Baki'den çok konuşulacak kura yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Seyyidali Can: Yaw he he avrupanın en iyi takımıyla eşleştin 125 136 Yanıtla
  • Pinokyo: Vay arkadaş bu kuraya bile memnun olmayan yönetime ne denir bilemedim.. 141 102 Yanıtla
  • Ziya Öner: Lafa bak çay demle şimdiden kılıf hazırlıyorlar dua et ASTON VİLLA çıkmadı feneri PAS PAS yaparlardı... 90 99 Yanıtla
  • Mevlut Emre: Pinokyo hele bi takimi inceleyin bu seneki futbolunu lig durumunu inceleyip öyle konuşun bence sparta prag gibi 4 tane atamazlar ama zor takim 92 37 Yanıtla
  • Ali Arslan: Yorumlara bakıyorum full cinconlular, dün Sparta Prag 4 tane koymuş,bugün bari susun utanın biraz,ama teselliyi yada acıyı FB yi karalayarak gecistirmeye çalışıyorlar, izleyin lan Avrupa'da kalan tek Türk takımını alkışlayın sevdamızı. 83 44 Yanıtla
  • Cengiz Yılmaz: KÖYFERANS liginde bile ağlak Fener yöneticileri olmaktan vazgeçmediniz.Bırakın zırlamayı.Iyi takımsanız topunuzu oynar turu alirsıniz.Hepimizde gurur duyar alkişlarız. 39 57 Yanıtla
  • Ali Arslan: Bu arada olası FB başarısını gölgeleyen yorum yapanlar,eslesilen takımın 20 maçtır bileğinin bukulmedigi bilsinler,alman ekibini deplasmanda elediginide öğrensinler kıskanç cincon lar 63 21 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Ben ismini duymadığım halde futboldan anlayan çevreme sorduğumda fenerin eleneceği, takımın çok iyi top oynadığı ile ilgili bir sürü laf duydum. 60 13 Yanıtla
  • veysel unlu: Dün tff yardim edemedi. Çokta üstüne gitmeyelim yazik. Büyükekşi hakemi aramiş ama adam tanimiyorum sizi demiş?????? 36 4
  • Mehmet Aytekin: Sizide gördük wifi şifresinden 6 gol yediniz 6 9
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SON DAKİKA: Selahattin Baki'den çok konuşulacak kura yorumu - Son Dakika
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