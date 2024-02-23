Selahattin Baki\'den çok konuşulacak kura yorumu

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Vatandaşun dertli olduğu konu için bu yorumu yaptı: Bizim de canımızı yakıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi Union Saint- Gilloise oldu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, kurayı değerlendirdi.

"EN İYİ TOP OYNAYAN TAKIMI ÇEKTİK"

Union Saint-Gilloise'in Kurada en iyi topu oynayan takımlardan biri olduğunu söyleyen Baki , "Genetik şanssızlığımız sürdü yine. Kurada en iyi topu oynayan takımlardan birini çektik. Anderlecht'in önünde, Liverpool'u yenmiş bir takım. Yaş ortalaması 25 olan, dinamik bir takım. Ancak bunların hiçbiri bizi ürkütmez. Şu anda tek Türk temsilcisi olarak kaldık. Turu geçeceğimize inanıyoruz" dedi.

"KUPAYI KALDIRMAK İSTİYORUZ"

Hedeflerinin final oynamak istediklerini belirten Baki, "Türklüğü kalbinde hisseden herkesin çok heyecanlanacağı bir potansiyel final var. Takıma nazar değdirmek istemiyorum ama hepimizin inancı Fenerbahçe'yi orada, finalde görmek. Stadyumun isminden dolayı orada bir kupa kaldırmak hepimizin isteği. Heyecanla o günü bekliyoruz, hayal ediyoruz." şeklinde konuştu.