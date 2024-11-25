Selami Altınok, Sporcularla Maçı İzledi

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AK Parti Erzurum Milletvekili ve Eski İçişleri Bakanı Selami Altınok, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün projesi kapsamında tribünlere gelen sporcularla birlikte Erzurumspor- Fatih Karagümrük maçını izledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tribünlere daha çok taraftar çekmek ve sporcuları Erzurumspor maçlarına teşvik etmek için örnek bir projeye daha önce attı. GSİM, Erzurumspor-Fatih Karagümrük maçında bu hafta badminton ve voleybol kurslarına katılan öğrencilerin maç izlemesini sağladı. Tribünlerde yerine alan öğrencilere, AK Parti Erzurum Milletvekili ve Eski İçişleri Bakanı Selami Altınok da sürpriz yaptı. Erzurumspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasını izlemek için Kazım Karabekir Stadı'na gelen Altınok, sporcularla birlikte müsabakayı izleyerek, gençlerin sevgi seli ile karşılaştı.

Altınok'a Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez ile Spor Faaliyetleri Müdürü Vahit Albayrak da eşlik etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "AK Parti Erzurum Milletvekilimiz ve Eski İçişleri Bakanımız Selami Altınok'a sporcularımıza olan yakın ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın vekilimiz bugün voleybol ve badminton kurslarımıza katılan öğrencilerimizin arasında maçı izleyerek bizleri onurlandırdı" diye konuştu. - ERZURUM