Selçuk Belediyesi ve Engin Arslan Spor Kulübü\'nden Protokol İmzası

Spor

Selçuk Belediyesi ile Engin Arslan Spor Kulübü arasında ortak çalışma ve iş birliği protokolü imzalandı. Belediye meclisi tarafından imzalanması için Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'e yetki verilen protokol ile İzmir'in Selçuk ilçesinde daha fazla genç spor ile iç içe olacak.

İzmir'in Selçuk ilçesinde belediye kente yaşayan çocukların ve gençlerin spor ile daha çok ilgilenmesi için yeni imkanlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Selçık Belediyesi ile Engin Arslan Spor Kulübü arasında imzalanan protokolle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "En son meclisimizde bir protokol yapmak ile ilgili bir karar almıştık. Bu kararda, bu kentte Selçuk'un çocuklarının tenis ile buluşmasını sağlayan ve aynı zamanda da tenisle ilgilenen çocuklarımızın sayısını artırmayı amaçlayan ve onları yetiştirecek bir protokolün ortaya çıkması için Engin Hocam ile bir araya geldik. Meclisin vermiş olduğu karar doğrultusunda da bundan sonra Selçuk'ta tenise meraklı olan ve tenis oynayan birçok çocuğumuz olacak. İlham veren kentin ilham veren sporcuları, ilham veren çocukları bu kentte yaşamaya ve bu kentte yeşermeye devam ediyor" dedi. - İZMİR