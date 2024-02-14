Selçuk Can, Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazandı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Selçuk Can, çalışmalarının karşılığını aldığını söyledi.
Müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Selçuk, şampiyonluk kazanmanın kolay olmadığını belirterek, "İnanılmaz derecede çok çalıştım. O kadar fazla çalıştım ki sağlık problemleri çektiğim dönemler oldu. Şampiyonluk öyle kolay olunan bir şey değilmiş, onu görmüş oldum. Çok mutluyum. Bu madalya Türkiye'ye armağan olsun." diye konuştu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için de hayalleri olduğunu söyleyen Selçuk Can, "Bu madalya büyükler kategorisindeki beşinci madalyam oldu. Daha önce 2 Avrupa ve 2 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya almıştım. Hep de yarı finalde Azeri rakibime ufak farkla kaybediyordum. Bu kez onu yendim. Önümüzde olimpiyatlar var, çalışmalarımız devam edecek. Olimpiyat madalyası alıp şampiyon olmak her sporcunun hayalidir. Benim de hayalim var, inancım tam." ifadelerini kullandı.
Şeref Eroğlu: "Yüreğiyle güreşti, onunla gurur duyuyorum."
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise Selçuk Can'la gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Selçuk Can bizim ikinci yüz yılımızın ilk Avrupa şampiyonu. Onunla gurur duyuyoruz, iyi ki var, sağ olsun. Bütün sporcularımla, teknik ekibimle gurur duyuyorum. Bu bir takım çalışması. Başarı, vazgeçmeyenlerin ödülüdür. Selçuk vazgeçmedi. 4 şampiyonada üst üste madalya alıp üçüncü olup beşincisinde altın almayı başardı. Bütün hocalarını kutluyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum. Yüreğiyle güreşti, onunla gurur duyuyorum. Tarihe bakın, bir Avrupa Şampiyonası'nda grekoromende 10 sıkletin 5'inde altın madalyaya güreştiğimiz yoktur. Bu bizim için çok anlamlı. Olimpiyat öncesi bu şampiyona bizim için amaç değil araç. Çocuklar olimpiyatlara hazırlanıyorlar. Öncesinde kendimizi görelim diye konuştuk. 158 gün sonra olimpiyat oyunları başlamış olacak. Şampiyonlar orada madalya için güreşecekler."
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