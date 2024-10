Selçuk Çebi: Net Kriterlerle Seçim Süreci

Spor

Efe ALDEMİR/ İSTANBUL, - GÜREŞ Federasyonu başkanlık seçimine az bir süre kala 5 dünya şampiyonluğu olan ve güreşte toplam 13 altın, 3 gümüş ve 4 tane bronz madalya kazanan eski milli sporcu Selçuk Çebi hedeflerini ve izlediği yolu açıkladı. 9 Kasım'da gerçekleşecek olan Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı seçimi için Demirören Haber Ajansı'na özel konuşan Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı Selçuk Çebi, "Bizim dönemimizde bir sporcularda ve kulüplerde turnuvalara gidebilecek miyim milli takıma girebilecek miyim soru işaretleri olmayacak. Çünkü bizim dönemimizde milli takıma girme kriterlerimiz net olacak" dedi.

'HER BİRİMİZ TABİİ Kİ KAZANMAK İÇİN MÜCADELE VERECEĞİZ'

Çebi, tüm adayların seçimi kazanmak için yarıştığını ve seçim sürecinin güzel ilerlediğine dikkat çekerek, "Her camia için kendi seçimi her zaman en önemlisidir. Herkes için en zor branş kendi yaptığı branştır, o branşın zorluğunu en iyi siz bilirsiniz. Bütün branşların aslında en zor olayı ailesinden ve sevdiklerinden uzak kalmasıdır. Yaptığı antrenmanlar bizim için zor değildir. Güreş bizim ülkemizin ata sporudur. Özellikle Anadolu bölgelerimizde güreşe katkı ve destek çok fazla. Aynı zamanda seyircisi de çok fazla. Şu anda herhalde 5-6 arkadaş varız aday olan. Her biri birinden değerli kardeşimiz. Tabii ki şu an rakibiz ancak bizim rakip anlayışımız şudur; "ülke bayrağını en iyi şekilde temsil etme adına rakipliğimiz vardır." Her birimiz tabii ki kazanmak için mücadele vereceğiz. Biz hep bu kültürde büyüdük ve bu şekilde devam ettiriyoruz. Biz bir aileyiz. Biz ortamı germeden, kırmadan, dökmeden bir seçim süreci yürütüyoruz. 1 aya yakın bir zamanımız kaldı. Bu süreci tüm başkan adayları elinden ne geliyorsa güzel bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Bizim Güreş olarak tesislerimiz var ancak bir Federasyon binamız yok. Biz sayın Bakanlarımız Mehmet Kasapoğlu ve Osman Aşkın Bak ile bu konularla görüştük ve aslında bir proje yapılmıştı. Kur belirsizliğinden dolayı firma yapmaktan vazgeçti. Ardından yine ekonomik problemlerden dolayı ihaleye giren olmadı ve proje durdu. Ama yine sayın bakanlarımız yapılması adına tekrardan bunu iletti. Biz bunun takipçisi olacağız ve çözeceğiz" diye konuştu.

'ANTRENÖRLÜK FARKLI BİR MEZİYETTİR'

Sporcuların kendi antrenörleri ile çalışamama problemi sorusuna Çebi, "Sporcular büyükler kategorisine geldiğinde kendi antrenörü ile çalışmak ister. Bunun birkaç sebebi vardır. Kendini daha iyi hisseder veya eski antrenörü onu iyi tanır. Antrenörlük farklı bir meziyettir. Başarılı olmak için ana etkenlerden bir tanesi kaliteli bir antrenöre sahip olmaktır. Sporcuyu en iyi bilen antrenör onu yetiştirmiş olan antrenördür. Sporcunun psikolojisini biliyor, nerede ne yapacağını en iyi o biliyor. Tabii ki milli takım antrenörlerimiz olacak. Aynı zamanda oyuncu milli takım kamplarında milli takım hocaları ile çalışırken kendisi yetiştiren hoca ile o kamplarda özel çalışma alanı olacak. Müsabakalarda sporcunun yanında kendi antrenörü olacak" ifadelerini kullandı.