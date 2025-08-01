Selçuk İnan'dan Kocaelispor'un Hedefi - Son Dakika
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Selçuk İnan'dan Kocaelispor'un Hedefi

Selçuk İnan\'dan Kocaelispor\'un Hedefi
01.08.2025 17:43
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Teknik direktör İnan, Kocaelispor'un hazırlık kampını değerlendirdi ve transfer sürecine değindi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, hazırlık kampında eksiksiz ve çok iyi çalıştıklarını bildirdi.

Selçuk İnan, Derince Stadı'nda Fas ekibi Al-Wydad Club ile yapacakları son hazırlık maçı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin olduğunu, en yukarısı neresiyse orayı yakalamak istediklerini belirten İnan, şehrin ve camianın bunu fazlasıyla hak ettiğini söyledi.

İnan, transfer edilen oyuncuların da çok önemli oyuncular olduğunu dile getirerek, Anadolu takımları için transfer limitleri olduğunu, o yüzden bu şartlarda transfer yapmanın kolay olmadığını kaydetti.

Bugüne kadar alınan tüm oyuncuların kendisinin ve yönetimin onayıyla alındığını vurgulayan İnan, "Bir transfer komitemiz var. Beraber belirledik ve beraber onayladık. O yüzden de bu durumdan çok mutluyum, çok memnunum." diye konuştu.

İnan, önemli oyuncular aldıklarını ama transferin henüz bitmediğine işaret ederek "Transfer süreci zor ve meşakkatli bir süreç. Birkaç bölgeye daha eksiğimiz var. Onları da tamamlamak istiyoruz ama istediğimiz gibi oyuncuları getirmek çok da kolay olmuyor. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"En iyi kamp dönemi diyebilirim"

Bir aydan fazladır kamp yaptıklarına dikkati çeken İnan, sözlerine şöyle devam etti:

"Altıncı senem benim hocalıkta, en iyi kamp dönemi diyebilirim. Oyuncularımızla da bunu paylaştım. Teşekkür de ettim. Gerçekten çok iyi çalıştık. Eksiksiz çalıştık. Fazlasıyla mesai harcadık her şeyle. Takım yavaş yavaş hazır oluyor. Aramıza geç katılanlar var. Daha az süre alanlar var. Bunların hepsini de dengelemeye çalışıyoruz ama bu bir gerçek, çok zor bir kamp geçirdik. Bugün bile oyuncuların neredeyse tamamı 'yorgun maça çıkacağız' diye bazı serzenişlerde bulunuyorlar ama böyle yapmak gerekiyor. Çünkü sezon çok uzun bir maraton ve bu sezon başında ne kadar yüklerseniz sezon içinde o kadar faydasını görüyorsunuz. Biz bunu fazlasıyla gerçekleştirdik. O yüzden de oyuncularımı şimdiden tebrik etmek istiyorum."

Teknik direktör İnan, hangi mevkilere transfer yapmak istediklerinin sorulması üzerine, "Bir tane stoper istiyoruz mümkünse, orta sahaya da en az bir tane oyuncu istiyoruz. Önceliğimiz bunlar olacak. Sonrasında dediğim gibi tabii transferler, gelenler, gidenler olabilir. Hep beraber göreceğiz." şeklinde konuştu.

Hırvat golcü Petkovic'in kamptaki performansı sorulması üzerine İnan, "Şu anda sağlık olarak çok iyi durumda. Neredeyse hiç antrenman kaçırmadı. Ondan çok memnunum. Zaten çok karakterli bir duruş da sergiledi. Kocaeli'yi çok sevdi, taraftarları çok seviyor, camiayı çok sevdi. En azından bizimle konuşurken bunları söylüyor açık yüreklilikle. Ondan çok büyük beklentim var. Kendisinin de önemli bir hedefi var. Tekrar Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Bu onun adına kişisel olarak önemli bir hedef ama her şeyden önemlisi bizimle beraber Kocaelispor'u yukarıya taşımak için çok da fazlasıyla hazır diyebilirim." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Selçuk İnan, kocaeli, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuk İnan'dan Kocaelispor'un Hedefi - Son Dakika

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