Selçuk İnan: \'Kazanmak dünyanın en güzel şeyi\'

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Maç kazanmak dünyanın en güzel şeyi, üstü yok" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, cumartesi günü saat 16.00'da Beşiktaş'ı ağırlayacak. Maçın hazırlıklarına başlayan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Ofansif olarak kafamdakiler sahaya bireysel performans olarak gelemedi"

Rizespor deplasmanında alınan mağlubiyete daha ofansif kadro seçiminin etkisi konusunda Selçuk İnan, "Her maçın farklı stratejisi oluyor. Rakiplerimiz farklı güçlerde oluyor, farklı varyasyonlar da deniyorlar. Yeni hocalarıyla beraber oynamış oldukları oyunun neredeyse yüzde 90'ından fazlasında hep üçlü sahaya çıkmışlardır. Biz üçlüye göre hazırlandık. Tabii ki dörtlü oynama ihtimalleri de vardı, ikisi için de hazırlığımız vardı. Sizinle sıcağı sıcağına her şeyi paylaşamıyoruz. Maalesef Tayfur son gün sakatlandı. Son gün bir değişiklik oldu. Bazı oyuncularımız fiziksel olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyor, bunu gözlemledik ve onları biraz daha dinlendirme kararı aldık. Ekibimize bunların hepsini değerlendirdiğinizde; dışardan bir orta saha oyuncusunun olmaması bir tık ofansif olarak sahaya çıkmış gibi gösterebilir. Aslında o da bir plan dahilindeydi. Ne yalan söyleyeyim; ofansif olarak da kafamdaki şeyler sahaya konumlanma olarak geldi ancak bireysel performans olarak gelemedi, bu yüzden de çok etkili olamadık. Artık bizim için yeni bir sayfa var" değerlendirmesinde bulundu.

"En az son iç saha maçı gibi mücadele etmeliyiz, istemeliyiz"

Form grafiği yükselen Beşiktaş'a karşı oynayacakları maçla ilgili ön değerlendirmede bulunan Selçuk İnan, "Beşiktaş son dönemlerde çok formda. Oyuncuları çok iştahlı, çok istekli. Bunu da bireysel performansa da yansıtıyorlar. Gol atıyorlar, önde oynamaya çalışıyorlar. Fazlasıyla pozisyona girmeye çalışıyorlar. Çok formda takıma karşı kendi sahamızda ve seyircimiz önünde oynayacağız. Bizim son oynadığımız Rize maçı, ondan önce oynadığımız oyunların altında kalmış olabilir. Ama bizim gibi takımların bütün sezon boyunca bu kadar yüksek oynaması da çok kolay değil. Ama oyuncularımız bugüne kadar bunu gerçekten sahaya yansıttılar. O yüzden de onlara hep teşekkür ettim. Beşiktaş maçı da bunlardan biri olmalı. En az bundan önce iç sahada oynadığımız maçlar gibi mücadele etmeliyiz, istemeliyiz. Taraftarımızla beraber bu maçı kazanmak, puanlar almak için sahaya çıkacağız" dedi.

"Haidara cezalı, Jovanovic'in oynama ihtimali çok zor. Susoho sakat"

Takımdaki eksiklerle ilgili açıklama yapan Selçuk İnan, "Mas cezalı biliyorsunuz. Jovanovic'in oynama ihtimali çok zor. Suso yine sakatlığı var. Tayfur inşallah aramızda olacak. Birkaç tane eksiğimiz var ama değerlendirme yaparken oyuncuların eksikliğinden ziyade elimizdeki oyuncuların performansından yola çıkıyorum 11 kişi sahaya çıkacağız. Kendi seyircimiz önünde bugüne kadar hep üstün oynayan taraf olduk. Üst mücadele gösterdik. Amacım yine böyle güzel bir oyun ve taraftarımıza güzel mücadele seyrettirmek. Bunun sonunda puanlar kazanmak çok güzel olur" diye konuştu.

"Skor katkısı vermeye başladılar ama henüz yetmez"

Özellikle kanat oyuncuların performansındaki yükselmeyle ilgili sorulara genç teknik adam, "Çok çalışıyoruz. Onların gelişimi için emek veriyoruz. Onlar da çok çalışıyor ve istiyorlar. Elbet bir gün skor katkısı vereceklerdi. Yavaş yavaş skor katkısı vermeye başladık. Ama benim için henüz çok az, yetmez. Onlara ihtiyacımız var. Yetenekli oyuncularımız var. Onlar skor anlamında da sahada olursa bizim işimiz daha kolaylaşır" şeklinde konuştu.

"Kazanmak maddi ve manevi o kadar önemli ki..."

Ligde orta sıralarda yer aldığı için takımın hedefsiz kalmaya başladığına dair yapılan yorumların hatırlatılması üzerine Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan hedefsiz kalmalarının söz konusu olmadığının altını çizdi. İnan, "Kendi adıma hiç konfor alanı hissetmiyorum. Her maçı kazanmak için çıkmak lazım. Puan almak lazım. Ligimiz böyle. Bu söylem benim çok da sevmediğim, elimde olsa ne sizden, ne taraftarlardan, ne kimseden bunu dile getirmesini isterim. 'Neredeyse ligde kalmayı garantiledik ve üste de çıkamayacak bir takım halindeyiz' gibi söylemleri sevmiyorum. Çünkü çok önemli maçlara çıkıyoruz. Bir maç kazanmak maddi ve manevi açıdan o kadar değerli ki. Oyuncularım da şu ana kadar benim gibi olmaya çalıştılar. Benim düşüncemi paylaştılar sahanın içinde. Bundan sonra da inşallah böyle olacak. En azından bunu bu şekilde tutmak için ben çalışıyorum, çaba sarf ediyorum. 30 puan ya da 40 puan ya da 50 puan neyse alınacak ne kadar puan var onun için mücadele etmelisiniz. Ben böyle bakıyorum. Her maç benim için hedef. Her kazandığınız maçta kulübünüz para kazanıyor. Sizin önümüzdeki yıllarda kendinizi görmek istediğiniz yerle alakalı önemli projeleriniz olabilir. Takımın özgüveni açısından önemli. Maç kazanmak dünyanın en güzel şeyi. Bunun üstü yok. Bunu bildiğim için oyuncularımla bu şekilde paylaşıyorum. Rehavete kapılmak hiçbir şekilde söz konusu dahi değil" dedi.

"Alınacak 33 puan var. Onlara konsantre olalım"

Ligde kalmak için kaç puana ihtiyaçları olacağına dair Selçuk İnan, "Şu an bununla ilgili yorum yapmayayım. Biz maç kazanalım. Çok erken zaten. Alınacak 33 puan var. Biz onlara konsantre olalım. Puan söylemeyeyim. Çünkü bilemeyiz" diye konuştu.

"Farkımız; taraftarımızın aidiyeti ve fazlalığı"

İç saha ve deplasman karneleri arasındaki ciddi farklılıkta taraftarın etken olması konusunda ise İnan, "Taraftarımız bizim için olmazsa olmaz. Onları çok seviyoruz. Onların desteği bizim için çok önemli. Ama bu sadece bizim için geçerli bir durum değil. Dünyada ne kadar takım varsa belki de yüzde 99'undan fazlası iç sahada daha fazla maç kazanıyor. Biz de onlardan biriyiz. Bizim taraftarımızın fazlalığı ve takıma olan aidiyeti bizim farkımız olabilir. O yüzden onların desteği bizim için çok önemli" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ