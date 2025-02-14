Selçuk İnan: Sivasspor Maçından Galibiyet Bekliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Selçuk İnan: Sivasspor Maçından Galibiyet Bekliyoruz

Selçuk İnan: Sivasspor Maçından Galibiyet Bekliyoruz

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Sivasspor maçında galibiyet hedeflediklerini belirtti.

14.02.2025 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'in 24. haftasında oynayacakları Sivasspor maçı ile ilgili, "Bizim için çok önemli olan Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın evinde oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Selçuk İnan yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Top sürme çalışmaları ile devam eden idman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

"Bizim için çok önemli olan Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, zorlu bir maça çıkacaklarını vurguladı. İnan, "Evet, bir haftan BAY geçtik bildiğiniz gibi. Şimdi Sivas maçı çok çok önemli bir maç bizim için. Aslında iyi bir seri yakalamıştık kendi sahamızda, kendi taraftarımıza birlikte. Güçlü bir oyunla maçları kazanmasını bildik. Galatasaray maçı belki bir kaza gibi oldu bizim için. Maçı kazanabilirdik de olmadı. Tabii geçmişte yaşamıyoruz. Şu an dediğim gibi çok çok önemli bir maç. ve kendi sahamız ve seyircimiz önünde. İnşallah bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Çalışmalarımız da o yönde oldu hep. İyi bir hafta geçirdik. Dediğim gibi aslında her şeyle hazırız. İnşallah oyuncular kendi performanslarını sahaya yansıtır. ve maçı kazanan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

"İnşallah transferler bize faydalı olur ve ligi iyi bir yerde bitiririz"

Transfer döneminde kadrolarına önemli takviyeler yaptıklarını söyleyen Selçuk İnan, "Bildiğiniz gibi önemli oyuncularımızı uzun süre kaybettik ilk yarıda. Defans oyuncularımız özellikle, oraya takviye yapabildik. Çok kolay olmuyor buralara transfer yapmak. Bunu daha önce de söyledim. Her açıdan zor oluyor ama şükürler olsun ki transferleri tamamladık. Yeni gelen oyuncular oldu, yollarımızı ayırdıklarımız oldu. Gidenlere teşekkür etmek istiyorum, emeklerine sağlık. Yeni arkadaşlarımız geldi. Semih de bunlardan bir tanesi son olarak gelen. İnşallah bize faydası olur. Önemli bir oyuncu önemli bir karakter, diğerleri gibi. İnşallah transferler bize faydalı olur ve ligi iyi bir yerde bitiririz" şeklinde konuştu.

"Bu zorlu fikstürü iyi bir şekilde geçip sonra hedef koymak istiyoruz"

Ligde zor bir fikstüre girdikleriyle ilgili soruya da cevap veren İnan, "Tabii her maç zor. İlk yarı bu fikstürü yaşarken, bu maçları oynarken biraz zorlandık. Daha takımımız tam hazır değildi, oyuncularımız gelmemişti. Yine aslında yeni oyuncuların adapte olması belki biraz zaman alabilir ama en azından oturmuş bir oyunumuz var. Her maç zor. Artık birbirinden ayırmamak lazım. Ligin ikinci yarısı çok çok daha zor olacak. Bunu her röportajımda belirtmiştim ki her şey de doğru çıkıyor. Her takım birbirini yenebilir güçte artık. Ama dediğim gibi biz en azından bu zorlu fikstürü iyi bir şekilde geçip sonrasında hedef koymak istiyoruz. Hayal kurma zamanı gelir inşallah" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep FK, Selçuk İnan, Antrenman, Sivasspor, gaziantep, Futbol, Sivas, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Selçuk İnan: Sivasspor Maçından Galibiyet Bekliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:48 Rusya, Çernobil’i vurdu Rusya, Çernobil'i vurdu
10:39 Kur’an-ı Kerim’e küstah saldırı Yakalanıp tekme tokat dövüldü Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Yakalanıp tekme tokat dövüldü
10:39 Galatasaray’ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı Galatasaray'ın yeni transferine eleştiri yağıyor: Bu kardeşimiz kamera şakası mı?
10:26 Merkez’in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30’a yükseldi Merkez'in yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,30'a yükseldi
03:46 ABD’den Ankara’yı küplere bindirecek F-35 kararı ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek F-35 kararı
15:36 Adalet Bakanı Tunç’tan TÜSİAD’ın eleştirilerine ilk yanıt Adalet Bakanı Tunç'tan TÜSİAD'ın eleştirilerine ilk yanıt
15:34 Adana Demirspor maçı emsal oldu Galatasaray’dan TFF’ye hodri meydan Adana Demirspor maçı emsal oldu! Galatasaray'dan TFF'ye hodri meydan
15:32 Kocaeli’de şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35’lik zam tepki topluyor Kocaeli'de şehir içi ulaşım ücretlerine yapılan yüzde 35'lik zam tepki topluyor
15:16 Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek Kendi işini kurmak isteyene 720 bin lira hibe desteği verilecek
15:13 Sezen Aksu, Ferdi Tayfur’un ’Bana Sor’ şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara’da yayınlandı Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara'da yayınlandı
14:53 Böyle talihsizlik görülmedi Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı Böyle talihsizlik görülmedi! Bir kaç saniye arayla iki aracın altında kaldı
14:50 Neymar 11.345 saat oyun oynadı Neymar 11.345 saat oyun oynadı
14:50 Güvenlik görevlisi görev yaptığı bankanın içinde intihar etti Güvenlik görevlisi görev yaptığı bankanın içinde intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 11:09:44. #1.13#
SON DAKİKA: Selçuk İnan: Sivasspor Maçından Galibiyet Bekliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.