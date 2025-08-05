Selçuklu Belediyespor'un Okçuluk Başarısı - Son Dakika
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Selçuklu Belediyespor'un Okçuluk Başarısı

Selçuklu Belediyespor\'un Okçuluk Başarısı
05.08.2025 11:20
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Altyapıdan yetişen sporcular, uluslararası başarı hedefliyor. Belediye desteğiyle okçuluk geliştiriliyor.

Konya'da temelleri 2019'da atılan ve sporcularının tamamı altyapıdan yetişen Selçuklu Belediyespor'un olimpik okçuluk takımı, son yıllarda kazanılan başarıları, uluslararası müsabakalarda da göstermek istiyor.

Altyapı hazırlık ve altyapı grubunda bulunan 30 sporcuya haftada 6 gün eğitim veren kulüp, "pahalı" bir spor dalı olmasına karşın öğrencilere malzeme desteği de sağlıyor.

Kulüpte, okçuluk sporunun geliştirilmesi, Avrupa ve olimpik düzeyde yarışabilecek önemli sporcuların yetiştirilebilmesi için antrenörlerin yanı sıra, fizyoterapist ve diyetisyenler de bulunuyor.

Altyapıya verilen emeğin karşılığını son yıllarda almaya başlayan kulüpte, geçen yıl Eymen Erdem Çağlıyan Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Düzce'de 4-6 Temmuz'da düzenlenen ASES U13 Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda U13 Klasik Yay kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Yine bu yıl aynı ilde 30 Haziran-4 Temmuz'da yapılan ve 145 kulüpten 1389 sporcunun mücadele ettiği ASES U15-U18-U21 Türkiye Şampiyonası'nda Selçuklu Belediyespor Takımı, Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Kente, okçuluk branşında takım olarak ilk Türkiye derecesini kazandıran Eymen Erdem Çağlıyan, Ahmet Yusuf Yiğit ve Fırat Mert Yalman'ın hedefi milli takım formasını giymek.

"Hepsi bu semtin çocukları"

Selçuklu Belediyespor Okçuluk Takımı Başantrenörü Burakcan Kayakoğlu, AA muhabirine, okçuluk branşını seçen çocukların temel altyapı eğitimleri aldıklarını, yetenekli bulunanların da takıma dahil edildiğini söyledi.

Sporcuları, hiçbir masraf çıkarmadan müsabakalara hazırladıklarını ifade eden Kayakoğlu, "Bu çocukların hiçbiri transfer değil, hepsini kendi bünyemizde yetiştirdik. Okçuluk çok pahalı bir spor dalı ancak çocukların bütün malzemelerini belediyemiz karşılıyor. Tüm çocukları kendi altyapımızdan yetiştiriyoruz. Hepsi bu semtin çocukları, hatta bu mahallede oturan çocuklar var. Burayı görüp, merak edip spor okullarına kaydolup seçmeleri kazanan sporcular var." dedi.

"Milli takıma sporcular göndereceğiz"

Kayakoğlu, 9 yaşından itibaren eğitilmeye başlanan altyapı hazırlık öğrencilerinin, 12 veya 13 yaşına kadar yoğun bir antrenman sürecinden geçtiğini anlattı.

İlerleyen yıllarda önemli başarılara imza atmayı hedeflediklerini anlatan Kayakoğlu, "Geçen yıl Düzce'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda miniklerde ilk madalyamızı aldık. Bu sene de yıldızlar kategorisinde bireyselde ikinci madalyamızı aldık. Bunun yanında kente okçulukta ilk takım madalyasını getirdik. İlerleyen yıllarda bu başarılarımız artacak, milli takıma da sporcular göndereceğiz. Avrupa'da, dünya ve olimpiyat yarışmalarında da başarılar elde edeceğiz, en büyük amacımız bu." diye konuştu.

Çocuklara ilham kaynağı olan, Tozkoparan İskender dizisini izleyerek bu spora başlayan 13 yaşındaki Eymen Erdem Çağlıyan da okçuluğun çok eğlenceli bir spor dalı olduğunu aktardı.

Müsabakalarda kendilerine güvendiklerini dile getiren Çağlıyan, "Öncelikle önümüzde bir Zafer Turnuvası var. Orada başarılı olup milli takım kampına katılmak istiyorum. Ayrıca bu sezon U15 kategorisinin okçuluk ligi var. Orada da iyi bir derece elde etmek istiyoruz. Arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyoruz ve buradaki ortam çok güzel." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Selçuklu Belediyespor'un Okçuluk Başarısı - Son Dakika

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