Selendi'de düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon Gençlik Spor - Son Dakika
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Selendi'de düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon Gençlik Spor

Selendi\'de düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon Gençlik Spor

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakamlık ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen Kaymakamlık Kurumlar arası 3. Voleybol Turnuvası oynanan final müsabakası ile sona erdi. Gençlik Spor, çekişmeli geçen final mücadelesini 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

08.03.2024 08:31
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Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakamlık ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen Kaymakamlık Kurumlar arası 3. Voleybol Turnuvası oynanan final müsabakası ile sona erdi. Şampiyon Gençlik Spor oldu.

İki grup halinde başlayan ve daha sonra gruplarında ilk iki sırayı alan takımların çarpraz eşleşmeler sonucu finale çıktığı turnuva nefes kesen maçlara sahne oldu.

Selendi Kapalı Spor Salonu'nda Gençlik Spor ile Atatürk İlköğretim Kurumları arasında oynanan final müsabakasını Uğur Sağ yönetti. Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi 3-2 kazanan Gençlik Spor, turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada üçüncü ise Emniyet Spor oldu. Turnuvada şampiyon olan takıma kupa ve madalyaları İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş tarafından verildi. Kaymakam Okumuş, Voleybol turnuvasına katılan kurum takımlarına ve oyuncularına teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Selendi'de düzenlenen voleybol turnuvasında şampiyon Gençlik Spor - Son Dakika

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