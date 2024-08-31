Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü ve Geleneksel 29. Kültür ve Cirit Festivali kapsamında düzenlenen mahalleler arası halı saha futbol turnuvasında şampiyon belli oldu - Son Dakika
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Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü ve Geleneksel 29. Kültür ve Cirit Festivali kapsamında düzenlenen mahalleler arası halı saha futbol turnuvasında şampiyon belli oldu

Selendi\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü ve Geleneksel 29. Kültür ve Cirit Festivali kapsamında düzenlenen mahalleler arası halı saha futbol turnuvasında şampiyon belli oldu

Selendi Belediyesi tarafından düzenlenen Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü ve Geleneksel 29. Kültür ve Cirit Festivali kapsamında düzenlenen mahalleler arası halı saha futbol turnuvasında final maçında rakibi Fatih Mahalle Spor'u 10-3 yenen Yenicami Mahalle Spor şampiyon oldu.

31.08.2024 11:38  Güncelleme: 11:40
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Selendi Belediyesi tarafından düzenlenen Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü ve Geleneksel 29. Kültür ve Cirit Festivali kapsamında düzenlenen mahalleler arası halı saha futbol turnuvasında final maçında rakibi Fatih Mahalle Spor'u 10-3 yenen Yenicami Mahalle Spor şampiyon oldu.

Selendi'de 12 Ağustos tarihinde 4 grup halinde Yatılı Bölge Ortaokulu bahçesinde Karaselendi Spor ile Fatih Mahalle Spor arasında oynanan müsabaka ile başlayan maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı paylaşan takımların çeyrek final, çapraz eşleşme sonucu da yarı final maçlarının ardından Fatih Mahalle Spor ile Yenicami Mahalle Spor takımları final maçında karşı karşıya geldi.

Hakemliğini Nurullah Sağır'ın yaptığı final maçı 25 dakika 2 devre halinde oynandı. İlk yarıda Eray ve Orhan Emre'nin attığı 2'şer golle Yenicami Spor takımı ilk yarıyı 4-2 önde kapattı. Fatih Mahallesinin gollerini Furkan ve Ahmet Terzi kaydetti. Maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan Yenicami spor takımı Eray'ın 3, Emre 2, Mert'in golleri ile sahadan 10-3 galip ayrılarak turnuvanın şampiyonu oldu. İkinci yarıda Fatih Spor'un tek golünü Furkan attı.

Maç sonunda şampiyonluk coşkusu yaşayan Yenicami Mahalle Spor'un şampiyonluk kupasını Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, Mahalle Muhtarı Erkan Ercan ve takım kaptanına verdi. Turnuvada ikinci olan Fatih Mahalle Spor'un kupasını ise Belediye Başkanı Murat Daban verirken, üçüncü olan takıma kupasını İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Tok verdi.

Turnuvanın en centilmen takımı seçilen Pınarlar Kiraz Spor'ın centilmenlik kupasını İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci verdi. Müsabakalarda hakemlik yapan ve sağlık görevlisine Belediye Başkanı Murat Daban tarafından plaket verildi. Turnuva sonunda tüm takımlar günün anısına protokol üyeleri ile fotoğraf çektirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü ve Geleneksel 29. Kültür ve Cirit Festivali kapsamında düzenlenen mahalleler arası halı saha futbol turnuvasında şampiyon belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selendi'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümü ve Geleneksel 29. Kültür ve Cirit Festivali kapsamında düzenlenen mahalleler arası halı saha futbol turnuvasında şampiyon belli oldu - Son Dakika
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