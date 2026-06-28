Selimiye Camii İçin Farkındalık Koşusu

Edirne'nin simgesi, Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camii'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 15'inci yılı dolayısıyla farkındalık koşusu düzenlendi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınışın 15'inci yılına özel gerçekleştirilen organizasyonda yaklaşık 50 sporcu, Selimiye Camii'nin çevresinde 15 tur koşarak tarihi yapının evrensel değerini spor aracılığıyla vurguladı.

Etkinlikte konuşan Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Önder Akdağ, Selimiye Camii'nin yalnızca Edirne'nin değil, tüm insanlığın ortak kültür mirası olduğunu belirterek bu farkındalık koşusunu geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Bu aktiviteyi her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiklerini söyleyen Akdağ, "Selimiye Camii çok önemli bir yapı. Mimar Sinan'ın ustalık eseri ve 4 yıllık restorasyonun ardından yeniden ibadete açıldı. Bunu da ayrıca gündeme getirmek adına bu farkındalık koşusunu gerçekleştiriyoruz" dedi.

Selimiye'nin UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne alınmasıyla ilgili şehirde panel, etkinlik ya da farklı organizasyonlar yeterince yapılmadığını söyleyen Akdağ, "Biz bu bayrağı taşımaya devam ediyoruz. Bundan sonraki yıllarda da faaliyet alanımız olan sporla Selimiye'nin değerini anlatmayı sürdüreceğiz. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Koşunun tamamlanmasının ardından sporculara kupa ve katılım sertifikası takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - EDİRNE