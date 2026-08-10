Sema Mete'den Avrupa'da İkinci Bronz! - Son Dakika
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Sema Mete'den Avrupa'da İkinci Bronz!

Sema Mete\'den Avrupa\'da İkinci Bronz!
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İzmirli judocu Sema Mete, Gençler Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez bronz madalya kazandı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli judocusu Sema Mete, Kuzey Makedonya'daki Gençler Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak üst üste ikinci kez kürsüye çıktı. Sema Mete, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda +78 kiloda bronz madalya kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa Kupası'nda kürsüye çıktı. Kuzey Makedonya'nın Üsküp kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli judocu Sema Mete, ilk turu maç yapmadan geçti.

Çeyrek finalde vatandaşı Hayrunisa Ardıç'ı mağlup ederek yarı finale yükselen sporcu, bu turda Almanya'dan Peppa Ploehnert ile karşılaştı. Altın puan bölümünde rakibine mağlup olan sporcu, bronz madalya mücadelesine çıktı. Hırvatistan'dan Leona Niketic ile karşılaşan Sema Mete, rakibini mağlup ederek organizasyonu üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalyanın sahibi oldu. Sema Mete, 20-21 Haziran tarihlerinde Almanya'da düzenlenen Berlin Gençler Avrupa Kupası'nda da +78 kiloda bronz madalya kazanmıştı. Milli judocu ayrıca şubat ayında Kocaeli'de düzenlenen Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olmuştu.

Kaynak: DHA

Avrupa Şampiyonası, Spor, Son Dakika

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