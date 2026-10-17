Sema Yüksel, babasının itirazına rağmen U20 62 kiloda Balkan şampiyonu oldu.

Gaziantep'te yaşayan 18 yaşındaki Sema Yüksel, babasının "erkek sporu" diyerek karşı çıktığı güreşte Balkan şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

Gaziantep'te yaşayan 18 yaşındaki Sema Yüksel, gittiği spor lisesinde güreşe merak saldı. Hocasının tavsiyesi üzerine güreşe devam etmeye karar veren Yüksel, azimle çalışmalarını sürdürdü. Kızının güreşçi olmasını istemeyen babası ise, güreşin erkek sporu olduğunu düşünerek bu branşta yer almasına karşı çıktı. Ancak Yüksel, güreşe olan ilgisinden vazgeçmeyerek minderde kendisini göstermeye devam etti. Güreş kariyerinde önemli bir başarıya imza atan Yüksel, Hırvatistan'da düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda U20 kadınlar 62 kilogram kategorisinde mücadele etti. Rakiplerini geride bırakan Yüksel, finaldeki başarısıyla Balkan şampiyonluğuna ulaştı ve altın madalyayı boynuna taktı. Babasının istemediği güreş branşında Balkan şampiyonluğuna ulaşan Yüksel, elde ettiği başarıyla hem Türkiye'ye hem de memleketi Gaziantep'e gurur yaşattı.

"Hırsımı ve gelen başarıyı görünce desteğim arttı"

Güreşe başlama serüveninden bahseden Sema Yüksel, ilk etapta babasının tepkisiyle karşılaştığını söyleyerek, "Bir arkadaşımla spor lisesinde okuyorduk. Güreş dersleri veriliyordu. Bir derse girelim dedik. Derse girdik ve güreşi çok sevdik. Beden eğitimi öğretmenimiz de bizi çok beğendi. Oradan 2-3 antrenmana gittik, böylelikle güreşe başlamış oldum. Bu süreçte yapamazsın diyen çok insan oldu. İlk olarak babam karşı çıktı. Çok sıcak bakmadı. 'Erkek sporu bu. Kızdan güreşçi olur mu' dedi. Daha sonra akrabalarımda kızı neden güreşe gönderiyorsun diyenler oldu. Benim güreşi olan sevgimi, hırsımı ve gelen başarıyı görünce en başta da babam olmak üzere herkes destekçi olmaya başladı" dedi.

"Balkan Şampiyonası'nda şampiyon oldum"

Elde ettiği derecelerden bahseden Yüksel, bir sonraki hedefinden de bahsederek, "Çeşitli Türkiye derecelerim var. En sonunda Hırvatistan'da yapılan Balkan Şampiyonası'nda kendi sikletimde şampiyon oldum. Bundan sonraki hedefim inşallah Avrupa ve dünyaya gidip ilk olarak milli takımımı daha sonra Gaziantep Belediye Spor Kulübü'nü temsil edip bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı'nıza okutmak olacak. Buradan bütün kız çocuklarına sesleniyorum. Kızların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki istesinler, gerisi halloluyor" ifadelerini kullandı.

Ali Şefik Güler: "Balkan'da derece yapan ilk öğrencim Sema oldu çok gururlandım"

Öğrencisi Sema'nın şampiyonluğundan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Antrenör Ali Şefik Güler, "Sema güreşe biraz geç başladı. Lise 2'ye gidiyordu. Beden eğitimi öğretmeni keşfetmiş. Okula beni çağırdı gittim. Antrenmanlarda biz de katıldı. Beraber antrenman yaptık. Çok hırslıydı. Kendi potansiyelinin farkında değildi. İlk başlarda biraz ailesi karşı çıktı. Babasıyla konuştuk, abisiyle konuştuk. İkna ettik. Böyle başladı. Peki başarı elletti, benim de Balkan'da derece yapan öğrencim Sema oldu. Çok gururlandım. Karşılamaya gittik. Çok güzeldi her şey. Emeğine, yüreğine sağlık" diye konuştu.