Semanur Yüksel Avrupa Judo Şampiyonu Oldu

ÜMRANİYE Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Semanur Yüksel, Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla Avrupa şampiyonu oldu.
Makedonya'nın Üsküp kentinde 26–29 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda, Ümraniye Belediyesi Milli Sporcu Semanur Yüksel rakiplerini geride bırakarak Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden birçok sporcunun katıldığı şampiyonada Yüksel, Türkiye'yi ve Ümraniye'yi temsil etti.
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