Semi Mermutoğlu Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Semi Mermutoğlu Gümüş Madalya Kazandı

Semi Mermutoğlu Gümüş Madalya Kazandı
01.07.2025 11:31
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Eskişehirli sporcu Semi Mermutoğlu, U14 Eskrim Festivali'nde 2'ncilik elde etti.

Eskişehir'den 11 ülkenin katılımıyla düzenlenen U14 Eskrim Festivali'ne katılan sporcu Semi Mermutoğlu, 2'ncilik elde ederek gümüş madalya kazandı.

U14 Eskrim Festivali, İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplam 11 ülkeden sporcunun katılım sağladığı organizasyonda SEM sporcusu Semi Mermutluoğlu da yer aldı. Müsabakalarda üstün performans sergileyen Mermutoğlu, önemli bir başarıya imza etti. İkincilik derecesi elde eden Mermutoğlu, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün konuyla ilgili açıklamasında, "Başarısından dolayı Semi Mermutluoğlu'nu ve emeği geçen antrenörlerini tebrik eder, kendisine başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Türkiye, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Semi Mermutoğlu Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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