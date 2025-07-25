Semih Çelik: Gebze Belediyespor Avrupa Kupaları İçin Hedef Belirledi

Gebze Belediyespor'un yeni transferi Semih Çelik, Efeler Ligi'ne çok yakışacaklarını belirterek, yeni hedeflerinin Avrupa kupaları olduğunu söyledi.

Bu sezon Gebze Belediyespor'a transfer olan tecrübeli libero Semih Çelik, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Hedefleri olan bir takımda mücadele etmenin keyifli olacağını dile getiren Çelik, "Öncelikle Efeler Ligi'ne yeni çıkan Gebze Belediyespor'u tebrik ederim. Şampiyonluklarında emeği geçen herkesi kutluyorum. Yeni bir takım yeni bir heyecan, Efeler ligine çok yakışacağız. Gebze'ye transfer olduğum için mutluyum. Hedefi olan mücadele gücü yüksek bir takımda olmak harika olacak. Çok çalışıp, şampiyon takımı bir üst hedef Avrupa'ya taşımak için mücadele edeceğiz. Yeni sezon için heyecanlıyım. Özellikle iç sahada oynayacağımız maçlarda seyircimizin önünde mücadele etmek için sabırsızlanıyorum. İnşallah başarılarla dolu unutulmaz zaferler kazandığımız bir sezon olur. Yeni sezonda takım arkadaşlarıma ve tüm voleybolcu arkadaşlarıma sakatlıksız, sağlıklı ve başarılı sezonlar dilerim" diye konuştu. - İSTANBUL