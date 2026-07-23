Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a Dönüş Yaptı - Son Dakika
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Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a Dönüş Yaptı

Semih Kılıçsoy Beşiktaş\'a Dönüş Yaptı
23.07.2026 23:12
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Cagliari'de geçirdiği sezonun ardından Semih Kılıçsoy, 357 gün aradan sonra Beşiktaş formasını giydi.

Geçtiğimiz sezonu İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'de geçiren Semih Kılıçsoy, tam 357 gün aranın ardından Beşiktaş formasına Midtjylland maçında kavuştu.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 1-0 yendi. Bu müsabakanın 63. dakikasında Hyeon-gyu Oh'un yerine oyuna dahil olan Semih Kılıçsoy da uzun bir aranın ardından siyah-beyazlı formayı sırtına geçirdi.

Son olarak 31 Temmuz 2025'te UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Shakhtar Donetsk mücadelesinde top koşturan Semih, 357 günlük aranın ardından yeniden forma giydi.

20 yaşındaki futbolcu, Dolmabahçe çimlerine ise en son 24 Temmuz 2025 tarihinde yine Ukrayna temsilcisine karşı turun ilk maçında çıkmıştı.

Kaynak: İHA

Semih Kılıçsoy, İtalya Serie A, Midtjylland, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Semih Kılıçsoy Beşiktaş'a Dönüş Yaptı - Son Dakika

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