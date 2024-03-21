Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım kadrosuna dahil edildi

A Milli Takım kadrosunda bulunan Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, A ve Ümit Milli Takım aday kadroları belirlenirken yapılan bu planlamayla birlikte iki futbolcu, 22 Mart Cuma günü İstanbul'da özel maçta Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile mücadele edecek Ümit Milli Takım aday kadrosuna eklendi.
Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı özel maç için Budapeşte'ye hareketinden önce İstanbul'da hazırlıklarına devam eden Ümit Milli Takım kampına katılacak.
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Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i ziyaret eden Ünal Yorulmaz, Dünya Muaythai Şampiyonası Minikler Kategorisi'nde Dünya 2.si olarak büyük bir başarı elde etti. Başkan Deveciler, genç sporcuyu tebrik ederek ona bir tablet hediye etti.
AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er'in geçtiğimiz günlerde 'Büyük Dönüşüm Başlıyor' sloganı ile kamuoyuna açıkladığı projeler büyük ilgi gördü.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci sırada yer alan GMG Kastamonuspor'un futbolcuları ve teknik heyeti, Kuzeykent İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrenciler, tesisi gezerek futbolculara moral verdi. Teknik direktör Fırat Gül, çocukların desteğinden memnuniyet duyduklarını belirtti ve takımın başarısını sürdüreceğini söyledi.
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike suçlamalarının spekülatif bir yalan olduğunu belirterek, FETÖ mensuplarının cezaevlerinde olduğunu söyledi. Yıldırım, UEFA'dan disiplin cezası almadıklarını ve TFF'nin kararlarına dayandırılan disiplin uygulamalarının haksız olduğunu ifade etti. Ayrıca, Fenerbahçe'nin 2010-2011 şampiyonluğunun kesinleştiğini ve kulübünü savunanların susmayacağını belirtti.
Barcelona'da tecavüz suçundan hapis yatan Dani Alves'in kefaletle serbest bırakılmasının ardından eşi Joana Sanz, Instagram hesabını kapattı. Alves'in serbest bırakılma kararı, avukatının talebi üzerine alındı. Joana'nın hesabını kapatmasının sebebi ise eski kocasının ona yazdığı mektubu yanlışlıkla paylaşması oldu.
Tekirdağ'da düzenlenen yüzme yarışmasında, down sendromlu 8 özel çocuk madalya kazanmak için kulaç attı. Ailelerin heyecanla takip ettiği yarışmada, çocuklar hem keyif aldı hem de motive oldu. Yüzme antrenörü, yüzmenin özel çocukların gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti. Down sendromlu çocukların aileleri ise çocuklarının ileride milli takımda ülkeyi temsil etmesini istediklerini söyledi.
Akıllı saatler, günlük işleri organize etmekten sağlık durumunu takip etmeye, acil durum bildirimlerinden uyku takibine kadar pek çok işlev sunuyor. Bu haberde akıllı saatlerin özellikleri ve kullanımı hakkında bilgi veriliyor.
Amasya'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, Amasya Spor Salonu'nda down sendromlu çocuklarla öğrenciler arasında futsal maçı düzenlendi. 11-15 yaş arası 25 down sendromlu çocuk ve 20 ilkokul öğrencisinin katıldığı karşılaşmaların ardından Amasyasporlu futbolcular, down sendromlu çocuklara Amasyaspor forması hediye etti. Etkinlikte, Amasya Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk ve Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Kaya da konuşma yaparak, down sendromlu çocuklarla birlikte olmanın önemine vurgu yaptılar.
Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Hepimiz Aynıyız' etkinliğinde down sendromlu 5 sporcu kulaç attı. Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Yüzme antrenörü Yasemin Uslu, down sendromlu sporcuların topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte duygusal bir konuşma yaptı ve tüm down sendromlu gençleri yüzme kurslarına davet etti.
Kars'ta Valilik himayesinde başlatılan 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta' projesi kapsamında kayak öğrenen öğrenciler, 21 Mart Nevruz Bayramı'nda gösteri yaptı. Vali Ziya Polat, öğrencilerle bir araya gelerek kar yağışı altında Nevruz Bayramı'nı kutladı. Proje kapsamında şu ana kadar 600'e yakın çocuk kayak eğitimi aldı ve sezon sonuna kadar devam edecek. Öğrenciler, etkinlikten çok keyif aldıklarını belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının ertelenmesi için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Ayrıca A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 öncesinde iki hazırlık maçı yapacağını ve genç futbolcuların takıma katılmasının avantaj sağlayacağını belirtti.
TFF 2. Lig Kırmızı Gurup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, İskenderun maçı öncesi Kuzeykent İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti. Minik taraftarlar, futbolculara moral verdi ve formalarını imzalattı. Ziyaretin sonunda öğrenciler, temsili kupayı teknik direktöre hediye etti.
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