Semih Saygıner PBA Finalinde İkinci Oldu - Son Dakika
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Semih Saygıner PBA Finalinde İkinci Oldu

Semih Saygıner PBA Finalinde İkinci Oldu
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Semih Saygıner, PBA 2026 3. etap turnuvasında finalde ikinci olarak başarılarına devam etti.

Türk bilardosunun yaşayan efsanesi Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi (PBA) 2026 sezonu 3. etap turnuvasında finale yükselerek uluslararası arenadaki istikrarlı başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Turnuva boyunca başarılı bir performans sergileyen milli sporcu, çeyrek finalde Güney Koreli KH Cho'yu 3-2 mağlup etti. Yarı finalde SY Jung'u 4-1 yenerek finale yükselen Saygıner, final karşılaşmasında Vietnamlı Tran Thanh Tao Nguyen'e 4-3 yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

12 Kasım 1964 doğumlu Semih Saygıner, dünyanın en rekabetçi profesyonel bilardo organizasyonlarından biri olarak gösterilen PBA'da bir kez daha finale çıkarak üst düzey performansını sürdürdüğünü gösterdi.

Türk spor tarihinin en başarılı sporcuları arasında gösterilen Semih Saygıner, ilerleyen yaşına rağmen üst düzey rekabetin içinde yer almaya devam ediyor. Kariyerinde 50'nin üzerinde uluslararası şampiyonluk bulunan milli sporcu; 57 yaşında Dünya Kupası'nı kazandı. 59 yaşında Türkiye Milli Takımlar Dünya Şampiyonluğu yaşayan Saygıner, 61 yaşında PBA Dünya Şampiyonu oldu. 61 yaşında PBA 2026 sezonu 3. etap turnuvasında finale yükselerek kariyerine bir önemli başarı daha ekledi.

'Usta' mini dizisi 2027'de izleyiciyle buluşacak

Öte yandan, Semih Saygıner'in yaşam öyküsünü konu alan 'Usta' adlı mini dizinin çekimleri geçtiğimiz yıl tamamlandı. Yapımın 2027 yılında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

PBA'da bir kez daha finale yükselen Semih Saygıner, dünyanın en güçlü profesyonel bilardo organizasyonlarından birinde üst düzey rekabetini sürdürerek Türk bilardosunu uluslararası arenada başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Kaynak: İHA

Semih Saygıner, Turnuva, Kore, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Semih Saygıner PBA Finalinde İkinci Oldu - Son Dakika

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