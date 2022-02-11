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Semra Demirer: "Kupayı müzemize götürüp Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz" - Son Dakika

Semra Demirer: "Kupayı müzemize götürüp Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz"

11.02.2022 15:41
Semra Demirer: "Kupayı müzemize götürüp Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz"

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Semra Demirer, Türkiye Kupası'nı kazanıp Avrupa Ligi'nde yer almak istediklerini söyledi.

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Semra Demirer, Türkiye Kupası'nı kazanıp Avrupa Ligi'nde yer almak istediklerini söyledi.

Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri çekilen kura sonucunda belli oldu. Çeyrek finalde Beşiktaş ile eşleşen Kayserispor'da Yönetim Kurulu Üyesi Semra Demirer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mutlu olduklarını ve tüm rakiplerine saygı duyduklarını belirten Demirer, "Çok köklü güzide bir kulüple eşleştik. Biz de güzide bir kulübüz. Emin adımlarla ilerliyoruz. Anadolu'dan katılan tüm katılımlar fark katıyor, iz bırakıyorlar gönüllerde ve yüreklerde. Büyük, küçük takım diye nitelendirmeye alınıyorum. Türkiye Kupası'na renk katan takımlarız. Çok güzel bir kura oldu. Hak eden kazansın. Sizlerin işi ne kadar zorsa futbolcuların, hakemlerin işleri de çok zor. Karakter koyan tüm sporcuları, tüm basın mensuplarını kutluyorum. Biz de iradeli, karakterli takım olduğumuz için buraya renk kattığımızı düşünüyorum. Kupayı müzemize götürüp Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Kayserispor her türlü şarta alışık yüksek karakterli bir takım ve başkanı var. Çok güzel işler yapılıyor. Çok güzel bir futbol olsun, hak eden kazansın ve iz bıraksın gönüllerde yüreklerde" dedi. - İSTANBUL

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Türkiye Kupası, Kayserispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Semra Demirer: 'Kupayı müzemize götürüp Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Semra Demirer: "Kupayı müzemize götürüp Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz" - Son Dakika
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