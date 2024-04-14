Semt77 Yalovaspor, Finalspor\'u mağlup ederek Basketbol Süper Ligi\'ne yükseldi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 33. haftasında Finalspor'u 74-65 mağlup eden Semt77 Yalovaspor, bitime bir hafta kala Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu 18-17 geride tamamlayan Yalova ekibi, soyunma odasına 41-39 üstün gitti.
Semt77 Yalovaspor, üçüncü periyodunu 56-52 önde geçtiği müsabakadan 74-65 galip ayrıldı.
Bu sonuçla 28. galibiyetini alan Yalova temsilcisi, liderliğini sürdürdü ve Basketbol Süper Ligi'nde oynama hakkı elde etti.
Ligde günün diğer müsabakalarında ise Gaziantep Basketbol, Kapaklıspor'u 104-76 mağlup etti. Mersin Büyükşehir Belediyespor da Pizza Lazza Haremspor'u 92-81 yendi.
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