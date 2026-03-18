Senegal 3-0 Hükmen Mağlup!

18.03.2026 01:54
Olaylı geçen Afrika Kupası finalinde şampiyon olan Senegal, sahayı terk ettiği için 3-0 hükmen mağlup sayıldı ve kupa Fas'ın oldu.

Afrika Kupası finalinde Fas ile Senegal arasındaki maçta Senegal sahadan çekilmiş, bir süre duran oyun takımın tekrar sahaya çıkmasıyla devam etmişti. Ardından Senegal şampiyon olmuştu. Mücadele sonrası Fas, Senegal'in sahadan çekilmesi ve ardından yaşanan olaylarla ilgili itirazda bulunmuştu. Fas'ın itirazını değerlendiren Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Temyiz Kurulu, 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin kararını açıkladı. CAF'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu bugün, CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Tüzüğünün 84. Maddesinin uygulanması kapsamında, Senegal Milli Takımının CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Fas 2025 Final Maçını hükmen kaybettiğine ve maç sonucunun Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) lehine 3-0 olarak tescillendiğine karar vermiştir" denildi. - İSTANBUL

Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
İsrail yine Lübnan’ı vurdu İsrail yine Lübnan'ı vurdu
İran’dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı İran'dan dünyaya çağrı var: Küresel yankı dalgası daha yeni başladı

00:54
Galatasaray’ın Liverpool’u elemesi halinde rakibi belli oldu
Galatasaray'ın Liverpool'u elemesi halinde rakibi belli oldu
00:20
Okan Buruk’tan UEFA’ya sert tepki
Okan Buruk'tan UEFA'ya sert tepki
00:01
İran, Ali Laricani’nin hayatını kaybettiğini doğruladı
İran, Ali Laricani'nin hayatını kaybettiğini doğruladı
23:25
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
Advertisement
