Senegal'den CAF kararına itiraz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Senegal'den CAF kararına itiraz

18.03.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senegal, AFCON 2025'in ev sahipliğinin Fas'a verilmesini rüşvet şüphesiyle soruşturma talep etti.

Senegal, Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonluğunu Senegal'den alarak Fas'a vermesi kararında "rüşvet şüphelerine" ilişkin bağımsız bir uluslararası soruşturma açılmasını talep etti.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, CAF kararından büyük üzüntü ve şaşkınlık duyulduğu belirtildi.

"Eşi benzeri görülmemiş ve son derece ağır" olan bu kararın spor etiğiyle çeliştiği kaydedilen açıklamada, kararın CAF yönetmeliğinin yanlış bir yorumu olduğu ve hukuka aykırı ve adaletsiz bir tabloya yol açtığı vurgulandı."

Açıklamada, CAF yönetimi içinde yolsuzluk şüphesine ilişkin bağımsız bir uluslararası soruşturma açılmasının talep edildiğinin ve karara ilişkin ilgili tüm uluslararası yargı mercilerine başvurulacağının altı çizildi.

Afrika Uluslar Kupası Senegal'den alınarak Fas'a verildi

CAF Temyiz Kurulu'ndan dün yapılan açıklamada, 18 Ocak'ta oynanan ve Senegal'in 1-0 kazandığı final karşılaşmasında Senegal'in "hükmen mağlup sayılmasına" karar verildiği duyurulmuştu.

Buna göre, sonuç Fas lehine 3-0 olarak tescil edilmiş ve Fas, aynı zamanda ev sahibi de olduğu AFCON 2025'in şampiyonu ilan edilmişti.

CAF Temyiz Kurulu, kararına gerekçe olarak Afrika Uluslar Kupası yönetmeliğinin 82 ve 84. maddelerini gösteriyor.

Söz konusu maddelere göre, bir takımın "maçı oynamayı reddetmesi veya karşılaşma tamamlanmadan sahayı terk etmesi" durumunda, söz konusu takım hükmen mağlup sayılıyor ve turnuvadan elenmiş kabul ediliyor.

Gerilimli final maçı

Fas'ın Rabat kentinde oynayan AFCON finalinde, maçın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazanmıştı.

Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durmuştu.

Sahadan çekilerek soyunma odasına giden Senegalli futbolcuların tekrar sahaya dönmesi sonrasında Diaz'ın 90+24. dakikada kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtarmış ve maç uzatmalara gitmişti.

Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçmiş ve Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nın sahibi olmuştu.

Fas yaşananlara itiraz etmişti

Fas Futbol Federasyonu (FRMF), Senegal'in final maçında sahadan bir süreliğine çekilmesine ilişkin CAF Disiplin Kurulu'na başvurmuştu.

FRMF'nin Senegal'in hükmen mağlup sayılması yönünde yaptığı itiraz CAF Disiplin Kurulunca reddedilmiş ancak hem Senegal hem Fas'a para cezası ve maçtan men cezaları verilmişti.

Fas, CAF Disiplin Kurulu'nun kararını da CAF Temyiz Kurulu'na götürmüştü.

Kaynak: AA

Futbol, Dakar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Senegal'den CAF kararına itiraz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
’Kar payı’ adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu 'Kar payı' adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu
Almanya’da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi Almanya'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi
Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu
Sadece Sakarya’da üretiliyor, yemek isteyen 11 ay bekleyip sıraya giriyor Sadece Sakarya'da üretiliyor, yemek isteyen 11 ay bekleyip sıraya giriyor

17:51
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
17:25
Herkesi solladı Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler fırtınası
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:39
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM’den yanıt
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 18:16:54. #7.12#
SON DAKİKA: Senegal'den CAF kararına itiraz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.