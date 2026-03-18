Senegal'den CAF kararına itiraz

Senegal, Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonluğunu Senegal'den alarak Fas'a vermesi kararında "rüşvet şüphelerine" ilişkin bağımsız bir uluslararası soruşturma açılmasını talep etti.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, CAF kararından büyük üzüntü ve şaşkınlık duyulduğu belirtildi.

"Eşi benzeri görülmemiş ve son derece ağır" olan bu kararın spor etiğiyle çeliştiği kaydedilen açıklamada, kararın CAF yönetmeliğinin yanlış bir yorumu olduğu ve hukuka aykırı ve adaletsiz bir tabloya yol açtığı vurgulandı."

Açıklamada, CAF yönetimi içinde yolsuzluk şüphesine ilişkin bağımsız bir uluslararası soruşturma açılmasının talep edildiğinin ve karara ilişkin ilgili tüm uluslararası yargı mercilerine başvurulacağının altı çizildi.

Afrika Uluslar Kupası Senegal'den alınarak Fas'a verildi

CAF Temyiz Kurulu'ndan dün yapılan açıklamada, 18 Ocak'ta oynanan ve Senegal'in 1-0 kazandığı final karşılaşmasında Senegal'in "hükmen mağlup sayılmasına" karar verildiği duyurulmuştu.

Buna göre, sonuç Fas lehine 3-0 olarak tescil edilmiş ve Fas, aynı zamanda ev sahibi de olduğu AFCON 2025'in şampiyonu ilan edilmişti.

CAF Temyiz Kurulu, kararına gerekçe olarak Afrika Uluslar Kupası yönetmeliğinin 82 ve 84. maddelerini gösteriyor.

Söz konusu maddelere göre, bir takımın "maçı oynamayı reddetmesi veya karşılaşma tamamlanmadan sahayı terk etmesi" durumunda, söz konusu takım hükmen mağlup sayılıyor ve turnuvadan elenmiş kabul ediliyor.

Gerilimli final maçı

Fas'ın Rabat kentinde oynayan AFCON finalinde, maçın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazanmıştı.

Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durmuştu.

Sahadan çekilerek soyunma odasına giden Senegalli futbolcuların tekrar sahaya dönmesi sonrasında Diaz'ın 90+24. dakikada kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtarmış ve maç uzatmalara gitmişti.

Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçmiş ve Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nın sahibi olmuştu.

Fas yaşananlara itiraz etmişti

Fas Futbol Federasyonu (FRMF), Senegal'in final maçında sahadan bir süreliğine çekilmesine ilişkin CAF Disiplin Kurulu'na başvurmuştu.

FRMF'nin Senegal'in hükmen mağlup sayılması yönünde yaptığı itiraz CAF Disiplin Kurulunca reddedilmiş ancak hem Senegal hem Fas'a para cezası ve maçtan men cezaları verilmişti.

Fas, CAF Disiplin Kurulu'nun kararını da CAF Temyiz Kurulu'na götürmüştü.