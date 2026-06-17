Senegal'in Dünya Kupası I Grubu'nda Fransa ile oynadığı ilk karşılaşma, başkent Dakar'daki Rönesans Anıtı'nda kurulan dev ekrandan yüzlerce taraftar tarafından takip edildi.
Maç saatinden önce meydanda toplanmaya başlayan taraftarlar, Senegal bayrakları ve milli takım formalarıyla karşılaşmayı izledi.
Karşılaşma boyunca tezahüratlarla takımlarına destek veren Senegalliler, Fransa'nın attığı gollerin ardından büyük üzüntü yaşadı.
Senegal'in sahadan 3-1 mağlup ayrılması üzerine meydandaki taraftarlar sessizce dağıldı.
Son Dakika › Spor › Senegal, Fransa'ya Yenildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?