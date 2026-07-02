Senegal'ın Dünya Kupası Veda Maçı - Son Dakika
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Senegal'ın Dünya Kupası Veda Maçı

02.07.2026 02:47
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Senegal, Belçika'ya kaybederek Dünya Kupası'na veda etti, Dakar'da büyük üzüntü yaşandı.

Senegal'in 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Belçika'ya yenilerek turnuvaya veda etmesi, başkent Dakar'da büyük üzüntü yarattı.

Karşılaşmayı dev ekrandan izlemek için Place de la Nation Meydanına gelen binlerce taraftar, ellerindeki Senegal bayrakları ve milli takım formalarıyla tribün atmosferi oluşturdu.

Maç boyunca tezahüratta bulunan taraftarlar, takımlarının bulduğu gollerin ardından birbirlerine sarılarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Karşılaşmanın son dakikalarında Belçika'nın beraberliği yakalamasıyla meydandaki coşku yerini sessizliğe bıraktı.

Uzatma bölümünde gelen golün ardından ise Place de la Nation'da büyük hayal kırıklığı yaşandı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamazken, bazıları uzun süre meydandan ayrılmadı.

Kaynak: AA

Belçika, Senegal, Futbol, Dakar, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Senegal'ın Dünya Kupası Veda Maçı - Son Dakika

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