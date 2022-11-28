Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar, Dünya Kupası'ndaki Sırbistan maçında fırtınalar estirdi. Kamerun 3-1 gerideyken 54. dakikada oyuna giren Aboubakar, 10 dakikada maçı değiştirdi.
64'üncü dakikada savunma arkasına sarkan yıldız golcü, rakip savunmacıyı ve kaleciyi feyke yatırıp topu ağlarla buluşturdu. Aboubakar, iki dakika sonra da Moting'e asist yaptı.
Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu oldu.
Sırbistan devreye 2-1 önde girip maçı 3-1'e getirse de 55'te oyuna giren Vincent Aboubakar takımının kurtarıcısı oldu. G Grubu'ndaki maçta 1'er puan bölüşüldü.
Son Dakika › Spor › Eski Beşiktaşlı Aboubakar'dan inanılmaz performans! 10 dakikada yaptıklarının tarihte örneği yok - Son Dakika