Eski Beşiktaşlı Aboubakar'dan inanılmaz performans! 10 dakikada yaptıklarının tarihte örneği yok - Son Dakika
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Eski Beşiktaşlı Aboubakar'dan inanılmaz performans! 10 dakikada yaptıklarının tarihte örneği yok

28.11.2022 15:05

Senegal-Sırbistan karşılaşmasında 55. dakikada oyuna giren Aboubakar, 10 dakikada maçın kaderini değiştirdi. Ülkesi 3-1 gerideyken oyuna sürülen eski Beşiktaşlı, 64'te harika bir gol attı, 66'ta da asist yaptı. Aboubakar, Dünya Kupası'nda oyuna girdikten hemen sonra hem gol hem asist yapan ilk Afrikalı oyuncu oldu.

Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar, Dünya Kupası'ndaki Sırbistan maçında fırtınalar estirdi. Kamerun 3-1 gerideyken 54. dakikada oyuna giren Aboubakar, 10 dakikada maçı değiştirdi.

ŞIK GOL

64'üncü dakikada savunma arkasına sarkan yıldız golcü, rakip savunmacıyı ve kaleciyi feyke yatırıp topu ağlarla buluşturdu. Aboubakar, iki dakika sonra da Moting'e asist yaptı.

Yok artık Aboubakar! 10 dakikada başardıklarının tarihte örneği yok

TARİHTE İLK

Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu oldu.

MAÇ BERABERE BİTTİ

Sırbistan devreye 2-1 önde girip maçı 3-1'e getirse de 55'te oyuna giren Vincent Aboubakar takımının kurtarıcısı oldu. G Grubu'ndaki maçta 1'er puan bölüşüldü.

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Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Senegal, Kamerun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eski Beşiktaşlı Aboubakar'dan inanılmaz performans! 10 dakikada yaptıklarının tarihte örneği yok - Son Dakika


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