Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş: '3 puanla ayrılmak istiyoruz' - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş: '3 puanla ayrılmak istiyoruz'

07.06.2023 20:55

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son maçları olan Konyaspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş, 3 puan alarak sezonu tamamlamak istediklerini ve Atiba ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in bu sezonki son maçı olan Konyaspor mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

"3 PUANLA AYRILMAK İSTİYORUZ"

Son maçı kazanmak istediklerini belirten Güneş, "Sezon başından beri yaşadığımız, zaman zaman benim dönemimde, zaman zaman benden önceki dönemde puan kayıpları nedeniyle şu anda durumumuz 77 puanda görünüyor. Bunu 80 yapmak istiyoruz. Ama daha önemlisi oyun olarak daha ileri gitmek istiyoruz. Bugün sezonun son maçını oynayacağız. Bu maç beraber gelecek yılda neler yapabileceğimizi görmek adına önemli. Bütün taraftarlar bizimle beraber. Beklentileri, heyecanları, coşkuları var. Oyuncular da en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Kazanırsak, mutlu oluruz. Taraftarımızın önünde iyi bir veda olur. 3 puanla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNİ TAKDİR EDİYORUM"

10 sezon formasını giydiği Beşiktaş ile son maçına çıkacak olan Atiba ile ilgili de konuşan 71 yaşındaki çalıştırıcı, "Atiba, ben geçmişte Kopenhag'tan almak istedim. Alamadık ama daha sonra yollarımız kesişti. Uzun yıllar beraber kaldık. Benimle beraber, bensiz Beşiktaş'ta şampiyonluklar gördü. 10 yılda, 3 şampiyonluk bir oyuncu için olumludur. Diğer kupaları da aldı. İnsanların gönlüne nasıl girdiğiniz önemli, Atiba güzel bir örnek. Hala, olağanüstü çalışıyor. Kendisini tebrik ediyorum, takdir ediyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Kanadalıda yolun sonuna gelindi! Beşiktaş'ın efsanesi Atiba'dan veda Kanadalıda yolun sonuna gelindi! Beşiktaş'ın efsanesi Atiba'dan veda

Atiba Hutchinson, Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş: '3 puanla ayrılmak istiyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
21:24 Fatih Terim, Kıvanç Tatlıtuğ ile Buluştu
21:19 İnternet alemi yıkılıyor! Fatih Terim'den sürpriz Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımı
21:19 Voleybolcu Zehra Güneş'in paylaşımları sosyal medyayı sallıyor
21:15 Voleybolcu olmasaymış model olurmuş! Zehra Güneş verdiği pozlarla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor
20:52 OnlyFans, Türkiye'de erişime kapatıldı
20:48 Skandal paylaşımın ardından kapatılması için şikayet kampanyası başlatılmıştı: OnlyFans'e erişim engellendi
20:44 Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş: '3 puanla ayrılmak istiyoruz'
20:43 Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Şimşek'in açıklamaları Babacan ve Davutoğlu'nun programı
20:40 "Kendisini takdir ediyorum" diyen Şenol Güneş, deneyimli futbolcuyu öve öve bitiremedi
20:39 Perinçek'ten çok konuşulacak Mehmet Şimşek yorumu: Mandacıların alası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2023 21:27:46. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş: '3 puanla ayrılmak istiyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement