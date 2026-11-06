Şenol Güneş, Arda Güler'in dünyanın en iyi 5'inde gösterilebileceğini söyledi - Son Dakika
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Şenol Güneş, Arda Güler'in dünyanın en iyi 5'inde gösterilebileceğini söyledi

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Teknik Direktör Şenol Güneş, milli futbolcu Arda Güler'in dünyanın en iyi 5 futbolcusu arasında gösterilebilecek bir yıldız olduğunu söyledi. Güneş, Türkiye'nin önemli yetenekler üretebildiğini ancak bu futbolcuları yetiştirmekte sıkıntı yaşadığını belirtti.

Teknik Direktör Şenol Güneş, milli futbolcu Arda Güler'in dünyanın en iyi 5 futbolcusu arasında gösterilebilecek bir yıldız olduğunu söyledi. Güneş, ayrıca Türkiye'den çok önemli yetenekler çıkabildiğini fakat bu futbolcuları yetiştirme konusunda yetersiz kalındığını da sözlerine ekledi.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Brand Week İstanbul'daki bir oturuma katılarak açıklamalarda bulundu. Futbolun endüstriyelleşmesiyle özünden uzaklaştığını söyleyen Güneş, "Spor branşları endüstriyel bir hal aldı. Özünden de kayarak gitmeye başladı. Hepimiz bu işten para kazanıyoruz ama mesleği kaybediyorsak her şeyi kaybediyoruz. Paranın araç olmaktan çıkıp amaca dönüştüğü spor dünyasında mesleğin özü kayboluyor. Bütün anlayışların yıkıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bilgi ve kural eksikliği, futboldaki rekabet kültürünü bir yok etme savaşına dönüştürüyor. Futbolda büyük paralar harcanıyor. Önemli olan ülkenin menfaatine olması. Benim dönemimde menajerim yoktu ama bugünkü şartlarda olması gerekiyor. Modern futbolda bireysel yetenek tek başına yetmiyor; başarıyı sahanın arkasındaki profesyonel ekip çalışması belirliyor. Futbol dev bir pazara dönüştüğünde sahadaki yetenekler kendi oyununun yönetimini aracılara kaptırıyor. Analitik planlamadan yoksun kontrolsüz kaynak harcamaları, futbolda kalıcı başarı yerine sürekli hayal kırıklığı üretiyor" diye konuştu.

"Proje yapmak istedim, federasyon başkanı olmam gerektiğini söylediler"

Türkiye'de voleybola yönelen kız çocuklarından örnek vererek futbolda da benzer bir proje yapmak istediğini belirten Güneş, "Kadın voleybolcularımızın başarılı olması, ülkemizi tanıtması ve hem ailelere hem de ülkeye önemli katkılar sağlaması çok değerli. Bu branşın doğru yönetilmesi, çocuklara örnek olması ve onların da sporcu olma isteğini artırması gerekiyor. Ancak sporcu yetiştirirken iyi bir eğitim verilmesi de şart. Futbolda da benzer bir projeyi hayata geçirmek istedim. Bu konu üzerinde çalışmak istiyordum. Ancak bana federasyon başkanı olmam gerektiğini söylediler. Benim başkan olmam gerekmiyor ki. Benim bilgim ve birikimim nerede değerlendirilecekse orada olmalı" cümlelerine yer verdi.

"Arda Güler, dünyanın en iyi 5 oyuncusu arasında gösterilebilecek bir yıldız"

Türkiye'de yetenekli sporcular çıktığını ancak yetiştirmekte sorun yaşandığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, eleştirilerin de bazen yüksek dozajda olduğuna değindi. Şenol Güneş, "Türkiye'den Arda Güler gibi çok önemli bir yetenek çıkmış. Dünyanın en iyi beş oyuncusu arasında gösterilebilecek bir yıldızdan söz ediyoruz. Demek ki Türkiye üretebiliyor. Türkiye'nin kaynağı var. Altın değerinde sporcuları var. Ancak bunları ortaya çıkarmakta ve yetiştirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Ben bunları kendi hayatımdan örnek vererek söylüyorum. Çocukluğumda, 1970'li yıllarda televizyon bile yokken 1970 Meksika Dünya Kupası'nda İtalya'nın maçlarını izleyebilmek benim için çok önemliydi. Daha sonra futbolculuk hayatımda Brezilya ile üç kez karşılaştım. Türkiye o dönem Brezilya'dan hazırlık maçı bile alamıyordu. Sonrasında insanlar, 'Sen nasıl yenildin, neden şampiyon olmadın?' diye sorabiliyor. Elbette bütün eleştirilere açık olmak ve onları dikkate almak gerekiyor. Ancak burada saygı kavramını da doğru değerlendirmeliyiz. Çünkü bazen insanlar olayın içinde bile olmadan hakaret edebiliyor. Türkiye'deki sorunlardan biri de bu. Herkes konuşuyor, herkes yorum yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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