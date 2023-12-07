Teklif yapılmış bile! Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Takımı\'ndan davet bekliyor

Süper Lig devi Beşiktaş ile yollarını ayıran Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Takımı'ndan teklif aldığını ve davet beklediğini söyledi.
Azerbaycanlı gazeteci Elçin Cafarov'a konuşan Şenol Güneş, "Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Azerbaycan milli takımında çalışmaktan gurur duyarım. Belli kişilerden teklifler geldi" ifadelerini kullandı.
71 yaşındaki deneyimli teknik adam, "Resmi daveti bekliyorum, oturup detaylı konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Milli takımınızı çalıştırmaktan gurur duyarım" dedi.
Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak Beşiktaş'ta görev aldı. Güneş,alınan kötü sonuçlardan dolayı 6 Ekim 2023'te bu görevinden istifa etti.
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