Şenol Güneş, Adana Demirspor'dan ayrılan 39 yaşındaki Gökhan İnler'i takımında görmek istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şenol Güneş, Adana Demirspor'dan ayrılan 39 yaşındaki Gökhan İnler'i takımında görmek istiyor

05.07.2023 12:09

Adana Demirspor ile yolları ayıran Gökhan İnler ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş görüştü. Deneyimli hoca, kariyerinin sonuna gelen futbolcuya ekibine katılması için teklif yaptı. İnler'in ise siyah-beyazlılarda en az 1 sezon daha oynadıktan sonra jübile yapmak istediği belirtildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor'dan ayrılan Gökhan İnler'i teknik ekibe dahil etmek istiyor.

JÜBİLE YAPMAK İSTİYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre; Gökhan İnler, Beşiktaş'ta en az bir sezon daha oynadıktan sonra jübile yapmak istiyor. 39 yaşındaki futbolcu, UEFA A Teknik Direktörlük lisansına sahip.

1 SEZON BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ

Gökhan İnler, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giydikten sonra Başakşehir'e transfer olmuştu. Deneyimli futbolcuya, aynı zamanda Championship ekiplerinden Watford'un da teklif yaptığı belirtiliyor.

Şenol Güneş'ten Adana Demirspor'dan ayrılan 39 yaşındaki Gökhan İnler'e sürpriz teklif
YORUMLAR
500

Gökhan İnler, Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş, Adana Demirspor'dan ayrılan 39 yaşındaki Gökhan İnler'i takımında görmek istiyor - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Son Dakika! Sıfır otomobillerde, Motorlu Taşıtlar Vergisi 2 katına çıktı
12:49 Son Dakika! Tüm araçlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi 2 katına çıktı
12:26 Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen zam yapılacak
12:22 Son Dakika: Memur maaş zam teklifi Meclis'te! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen artış yapılacak
12:15 Başakşehir, 7 antrenörle yollarını ayırdı! Emre Belözoğlu'nun ekibinden geriye kimse kalmadı
12:12 Uğurcan Çakır'a Türkiye'yi yasaklayan başkanın, Avrupa için ise tek şartı var
12:11 Ne Erdinç Sözer kaldı ne Webo! Emre Belözoğlu'nun ekibi tası tarağı toplayıp gitti
12:08 Uğurcan Çakır'a Türkiye'yi yasaklayan başkan, Avrupa için ise tek bir şart koydu
11:54 Niğde'de zorla evlendirilmek istendiği söyleyen kız çocuğunun ailesi ve damat adayı gözaltına alındı
11:53 Azeri Kızı Günel'den Ebru Gündeş'e bomba suçlama: Konserimi engelledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2023 13:03:10. #1.12#
SON DAKİKA: Şenol Güneş, Adana Demirspor'dan ayrılan 39 yaşındaki Gökhan İnler'i takımında görmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement