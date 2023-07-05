Şenol Güneş, Adana Demirspor'dan ayrılan 39 yaşındaki Gökhan İnler'i takımında görmek istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor'dan ayrılan Gökhan İnler'i teknik ekibe dahil etmek istiyor.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Gökhan İnler, Beşiktaş'ta en az bir sezon daha oynadıktan sonra jübile yapmak istiyor. 39 yaşındaki futbolcu, UEFA A Teknik Direktörlük lisansına sahip.
Gökhan İnler, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giydikten sonra Başakşehir'e transfer olmuştu. Deneyimli futbolcuya, aynı zamanda Championship ekiplerinden Watford'un da teklif yaptığı belirtiliyor.
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