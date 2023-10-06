Şenol Güneş sonrası Beşiktaş\'ta Rıza Çalımbay sesleri

Beşiktaş'ta peş peşe gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş görevinden istifa etti. Siyah-beyazlılarda deneyimli hocanın yerine en güçlü aday olarak Rıza Çalımbay gösteriliyor.

İSTANBULSPOR MAÇINA BURAK YILMAZ HAZIRLAYACAK

Konferans Ligi'nde 3-2 kaybedilen Lugano maçının ardından teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'taki görevinden istifa etti. Takımın İstanbulspor maçında Burak Yılmaz yönetiminde sahaya çıkması beklenirken, Güneş'in yerine en güçlü aday ise Rıza Çalımbay.

2. RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ Mİ YAŞANACAK?

Daha önce inandığı bir proje olması durumunda takım çalıştıracağını belirten Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması güçlü bir ihtimal. 2004-2005 sezonunun sonunda Beşiktaş'ta göreve gelen Rıza Çalımbay, 2005-2006 sezonuna da siyah-beyazlı takımla başlamış ancak 9. haftada siyah-beyazlılarla yolları ayırmıştı.