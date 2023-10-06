Şenol Güneş sonrası Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay sesleri - Son Dakika

Şenol Güneş sonrası Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay sesleri

Şenol Güneş sonrası Beşiktaş\'ta Rıza Çalımbay sesleri
Son Güncelleme: 06.10.2023 12:51

Beşiktaş'ta Şenol Güneş sonrası teknik direktörlük koltuğunun en güçlü adayı Rıza Çalımbay. Deneyimli hoca 2005 yılında da siyah-beyazlıları çalıştırmıştı.

Beşiktaş'ta peş peşe gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş görevinden istifa etti. Siyah-beyazlılarda deneyimli hocanın yerine en güçlü aday olarak Rıza Çalımbay gösteriliyor.

İSTANBULSPOR MAÇINA BURAK YILMAZ HAZIRLAYACAK

Konferans Ligi'nde 3-2 kaybedilen Lugano maçının ardından teknik direktör Şenol Güneş, Beşiktaş'taki görevinden istifa etti. Takımın İstanbulspor maçında Burak Yılmaz yönetiminde sahaya çıkması beklenirken, Güneş'in yerine en güçlü aday ise Rıza Çalımbay.

Şenol Güneş'in yeri hemen dolacak! İşte Beşiktaş'ta koltuğun en güçlü adayı

2. RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ Mİ YAŞANACAK?

Daha önce inandığı bir proje olması durumunda takım çalıştıracağını belirten Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olması güçlü bir ihtimal. 2004-2005 sezonunun sonunda Beşiktaş'ta göreve gelen Rıza Çalımbay, 2005-2006 sezonuna da siyah-beyazlı takımla başlamış ancak 9. haftada siyah-beyazlılarla yolları ayırmıştı.

Şenol Güneş'in yeri hemen dolacak! İşte Beşiktaş'ta koltuğun en güçlü adayı

Rıza Çalımbay, Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş sonrası Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay sesleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şenol Güneş sonrası Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay sesleri - Son Dakika
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