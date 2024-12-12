Şenol Güneş'ten Futbol ve Başarı Mesajı - Son Dakika
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Spor

Şenol Güneş'ten Futbol ve Başarı Mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Güneş, güzel oyun ve iyi sonucun birlikte olduğunu vurguladı.

12.12.2024 12:18
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik adam olarak güzel oyun ve iyi sonuç istediğini söyledi.

Şenol Güneş, Trabzonspor dergisinin aralık ayı sayısında yer alan röportajında, hem keyif veren bir futbol hem de sonuç isteyen bir teknik adam olduğunu belirterek, "Her ikisini de insan ister. Ben de güzel oyun, iyi sonuç istiyorum. Güzel oynamadan kazandığınız zaman, zaten doğru oyun olmuyorsa, sonrasında kazanma şansınız da az olacaktır. Dolayısıyla birbirine bağlantılı." dedi.

Çalıştığı oyunculara, "Bu işi yapıyorsan, en iyisini yapacaksın." dediğini aktaran Güneş, "En iyisini rakip olarak göreceksin. En iyi takım veya oyuncuyla kendini ölçüştürmeye çalışacaksın. Başlarken, merdivenin ilk basamağından bakarken tepedekine, 'Ben orada olmalıyım' deyip de doğru işler yapmıyorsan, oraya çıkamazsın. Her basamağı sindire sindire aşmalısın." ifadelerini kullandı.

Zirveye çıkmanın mutluluğu ve keyfinin hiçbir şeyde olmadığını aktaran tecrübeli teknik adam, "Dipten bakıp da tepeyi arzu ederken hiçbir şey yapmazsanız, izleyen kişi olursunuz sadece. Eğitimde söyleriz, bir ileri gittikten sonra eğer orada aşama yapamıyorsanız, bir geri gelip tekrar güç almanız lazım. Çok aşağıya düşerseniz de yukarı çıkamazsınız. Futbol böyle bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

"Futbolun marka değerini etkileyen olumsuz faktörler var"

Güneş, ekonomik durumun ülke futbolunu olumsuz etkilediğini kaydederek, "O yüzden düşüşler ve futbolun marka değerini etkileyen olumsuz faktörler var. Seyirci azalması var ülkemizde. Almanya'da tam tersine, alt liglerde bile tribünler tıklım tıklım dolu. Ekonomik durumun yanı sıra oraya temiz duygularla, sadece o futbol keyfini tatmin etmek için ve yarışmada heyecanı duymak için insanlar çoluğuyla, çocuğuyla birlikte geliyorlar. Bizim gibi bazı ülkelerde de düşüş var. Kabul etmek lazım." açıklamasını yaptı.

Futbola ilginin biteceğini düşünmediğini anlatan Güneş, "Kurallar ve adalet daha iyi sağlansın diye bazı yenilikler, teknolojiler futbolun içine sokuldu. Yardımcı da oluyor ama bazen orada da hatalar yaşanıyor. Geçmişte hatalar da olsa, 'Futbol hatalar oyunudur' denirdi. Oyuncuların hatası, hakemlerin hatasıyla beraber bir eğlence aracıydı. Teknolojiye rağmen hata yapılması, güven duygusunu sarsıyor." şeklinde görüş belirtti.

Güneş, maç kaybetmenin futbolun içinde olduğunu vurgulayarak, "Önemli olan pes etmemek. Her gün taze bir başlangıçtır. Her gün hayata yeniden başlamak lazım. Yeniden mücadele etmek, içinizde var olan değerleri yok etmeye değil de dışarı çıkarmaya çalışmak gerekir." dedi.

Güneş, yaptıkları her şeyin kayıt altına alınmasının kendisinde bir kısıtlamaya neden olmadığını da belirtirken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendimi böyle baskı altında hissetmiyorum. Ben şimdi buradayım, büyük bir camianın yetkilisi ve sorumlusuyum. Bir görevim var, onu taşıyorum, rol yapmıyorum. Ben ne isem hep oyum. Onunla yaşıyorum. Sokakta da yaylada da her yerde aynıyım. Farklı olan şey işimi yapmak. Ben pozisyonumu biliyorum. Dolayısıyla hiç öyle bir rahatsızlığım yok. Kral evde de sokakta da kraldır. Ben de hem evde hem sokakta Şenol Güneş'im. Ayrı bir ünvanı istemem. Hatta makamlar, mevkiler, başka işler beni rahatsız eder. Ben işimi yaparım. Onun dışında sade bir vatandaş olmak istiyorum. Pozisyon olarak Trabzonspor teknik direktörüyüm. Onun da gereklerini yapmaya mecburum. O benim sorumluluğum."

Kaynak: AA

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