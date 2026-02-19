Sepp Piontek\'i kaybettik

1990 ile 1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Alman teknik direktör Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti. Türk futbolunda önemli bir iz bırakan Piontek'in vefatı spor camiasında üzüntü yarattı.

3 YILDA 27 MAÇ

Piontek, A Milli Takım'ın başında üç yıl görev yaptı ve bu süreçte 27 maçta takımın başında sahaya çıktı. Alman teknik adam, milli görevinden sonra Türkiye'de Bursaspor'u da çalıştırdı.

DANİMARKA'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN KARİYER

Danimarka futboluna altın çağını yaşatan isim olarak bilinen Piontek, 1990 yılında Türkiye A Milli Takımı'nın başına geçti. Göreve geldiğinde Fatih Terim'i yardımcısı yaparak Türk futboluna önemli bir miras bıraktı.

Milli takımın iskeletini oluşturan ve altyapı yapılanmasına katkı sağlayan Piontek, futbol otoriteleri tarafından "geleceği inşa eden adam" olarak nitelendirildi.

SEPP PIONTEK KİMDİR?

Teknik direktörlük kariyerine 1971 yılında Werder Bremen'de başlayan daha sonra sırasıyla Fortuna Düsseldorf, Haiti, St. Pauli, Danimarka, Türkiye, Bursaspor, Aalborg, Silkeborg ve Grönland'ı çalıştırmıştı.