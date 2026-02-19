Sepp Piontek'i kaybettik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sepp Piontek'i kaybettik

Sepp Piontek\'i kaybettik
19.02.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1990 ile 1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti.

1990 ile 1993 yılları arasında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Alman teknik direktör Sepp Piontek, 85 yaşında hayatını kaybetti. Türk futbolunda önemli bir iz bırakan Piontek'in vefatı spor camiasında üzüntü yarattı.

3 YILDA 27 MAÇ

Piontek, A Milli Takım'ın başında üç yıl görev yaptı ve bu süreçte 27 maçta takımın başında sahaya çıktı. Alman teknik adam, milli görevinden sonra Türkiye'de Bursaspor'u da çalıştırdı.

DANİMARKA'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN KARİYER

Danimarka futboluna altın çağını yaşatan isim olarak bilinen Piontek, 1990 yılında Türkiye A Milli Takımı'nın başına geçti. Göreve geldiğinde Fatih Terim'i yardımcısı yaparak Türk futboluna önemli bir miras bıraktı.

Milli takımın iskeletini oluşturan ve altyapı yapılanmasına katkı sağlayan Piontek, futbol otoriteleri tarafından "geleceği inşa eden adam" olarak nitelendirildi.

SEPP PIONTEK KİMDİR?

Teknik direktörlük kariyerine 1971 yılında Werder Bremen'de başlayan daha sonra sırasıyla Fortuna Düsseldorf, Haiti, St. Pauli, Danimarka, Türkiye, Bursaspor, Aalborg, Silkeborg ve Grönland'ı çalıştırmıştı.

A Milli Futbol Takımı, Sepp Piontek, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sepp Piontek'i kaybettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mesut1244 mesut1244:
    Allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Kocaeli’de vahşet Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti
Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı 14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

15:40
Şampiyonluğa oynayan Amedspor’a bir şok daha
Şampiyonluğa oynayan Amedspor'a bir şok daha
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:58
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
14:35
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 15:58:11. #7.11#
SON DAKİKA: Sepp Piontek'i kaybettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.