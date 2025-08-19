Serap Dinçer'den Şampiyon Sporcular Yetiştiriyor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Serap Dinçer, hobi olarak başladığı tekvandoyu, antrenörü olan eşinin desteğiyle profesyonelliğe taşıyarak şampiyon sporcular yetiştiriyor.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fizik Öğretmenliği Bölümü'nden 2000 yılında mezun olan Dinçer, üniversitede tanıştığı eşinden aldığı eğitimle tekvandoya başladı.

Hobi olarak başladığı sporu profesyonel olarak yapmaya karar veren Dinçer, Türkiye Tekvando Federasyonunun 2010'da Konya'da düzenlediği kursu tamamlayarak antrenörlük belgesi aldı.

Eşiyle Sorgun'da kurdukları Zinde Gençlik Spor Kulübü'nde yaklaşık 15 yıldır sporcu yetiştiren Dinçer, 1 Türkiye şampiyonu, Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası'nda ikinci, Avrupa üçüncüsü, Balkan şampiyonası ikinci ve üçüncüsü ile 2 Türkiye ikincisi çıkardı.

Yaklaşık 100 sporcuyla çalışmalarını sürdüren Dinçer, sporcularını daha büyük hedeflere hazırlıyor.

47 yaşındaki, 2 çocuk annesi, milli antrenör Serap Dinçer, AA muhabirine, o dönem başörtüsü sorunu yaşayacağı endişesiyle öğretmenliğe başvurmadığını, bu nedenle tekvandoya yöneldiğini söyledi.

Eşinin yönlendirmesiyle sporda ilerleme kararı aldığını belirten Dinçer, "Atatürk Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü mezunuyum. O dönem başörtüsü sorunu olduğu için bu yönde ilerleyemedim. Eşim beni yetiştirdikten sonra, 'Madem öğretmenliği yapamıyorsun, problem var, seninle antrenörlüğe devam edelim. Antrenörlük belgesi al, bu işte devam edelim.' dedi. 2010 yılında Türkiye Tekvando Federasyonunun açtığı kursla antrenörlük belgemi aldım ve o şekilde işe başladım." diye konuştu.

"Vatan sevdalısı sporcular yetiştirmek istiyorum."

Dinçer, bu süre zarfında sporcuları ile ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attığını anlattı.

Sporun, gençlerin hem fiziksel hem de manevi gelişimine katkı sağladığını vurgulayan Dinçer, "Akademik başarılarını da istiyorum ama en çok istediğim vatan sevdalısı çocuklar. Bu spor öz güveni geliştiriyor. Zararlı alışkanlıklardan uzak tutuyoruz. Bir de her türlü güçlükte başarabileceklerini gösteriyoruz. Onlara 'Ne olursa olsun bütün güçlüklerden biz çıkabiliriz.' olgusunu veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Antrenörlükte de ciddi başarılar elde etti."

Milli antrenör Ahmet Dinçer ise spora yeteneğini fark ettikten sonra tekvandoya yönlendirdiği eşinin zamanla antrenörlükte de önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Eğitim bilimleri alanındaki bilgisinin çocuklara yaklaşımında avantaj sağladığına dikkati çeken Dinçer, şunları kaydetti:

"Zaten öğretmenlik mezunu. Eğitim bilimlerinden haberdar. Çocuklara nasıl yaklaşması gerektiğini biliyor. Biz biraz destekledik, o da kendi becerisini ortaya koyarak antrenörlükte de ciddi başarılar elde etti. Bundan sonra da inşallah Türk sporuna ciddi katkılar yapacağını umut ediyorum. Aramızda ciddi bir uyum var. Bayrağımızı dalgalandıracak, vatanımızı ve milletimizi seven nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz."

Sporcu İzem İlay Sedef de ilk Türkiye derecesini okullar arası yarışmada ikincilik elde ederek kazandığını söyledi. İzem İlay, hedefinin daha çok çalışarak Türkiye şampiyonluğu, ardından Avrupa'da yarışmak olduğunu belirtti.