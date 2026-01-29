Serdal Adalı'dan istifa tezahüratlarına yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Serdal Adalı'dan istifa tezahüratlarına yanıt

Serdal Adalı\'dan istifa tezahüratlarına yanıt
29.01.2026 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, stadyumdaki istifa tezahüratlarına cevap verdi. Adalı, sezon devam ederken ne bir seçime ne de başkan ve teknik direktör değişimine tahammülü kalmamış bir camia olduklarını belirterek, ''Finansal tabloyu düzelttikten sonra herkes aday olur! Ancak bu kulübü eski günlerine döndürmeyeceğim! Tüzük değişikliği yapmadan, Beşiktaş'ı layık olduğu yere getirmeden gitmeyeceğim.'' dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın gündemine ilişkin Tüpraş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Adalı, stadyumdaki istifa tezahüratlarına da cevap verdi.

"BEŞİKTAŞ HER SENE SEÇİME GİDECEK BİR CAMİA DEĞİLDİR"

İstifa çağrılarına yanıt veren Adalı, "Bu camianın sezon devam ederken ne bir seçime ne de başkan ve teknik direktör değişimine tahammülü kalmamıştır. Pusu kültürünü ortadan kaldıracağız. Biz bu alışkanlığı bitireceğiz. Beşiktaş isyan çıkarılarak dizayn edilemeyecek kadar da büyük bir kulüptür. Beşiktaş'ta istikrara, uzun ve doğru bir yol haritasına ihtiyacı vardı. Bugün bize istifa diye bağıranlar, bundan sonra da var olacaklar. Ben Beşiktaş'a gelen son sponsorluk parasını alıp, alacaklarını son kuruşuna kadar alarak gidecek bir adam değilim. Beşiktaş her sene seçime gidecek bir camia değildir. Beşiktaş'ın pusu kültürünü söküp atmak için buradayım. Sözlerim asla gerçek taraftarlarımız için değil. Benim bu dediklerim her an kaos yaratmak için organize olan kitleye." dedi.

Serdal Adalı'dan istifa tezahüratlarına yanıt

"ÖNCELİKLE BU BORÇLARI ÖDEYECEĞİM"

Açıklamalarına devam eden Adalı, "Futbol takımımız istediğimiz neticeleri alamadı. İlk 11'den 9'unun yeni olduğu bir takımda bu durumun olabileceğini tahmin ediyordum. Bundan sonra yapacağımız transferlerde takım ruhu taşıyan özellikte oyuncu getireceğiz. Bu ara transfer döneminde istediğimiz oyuncuların bir çoğunda sıkıntı çıktı. Teklif verdiklerimiz var, tamamı da kendi takımında oynayan oyuncular. Dediğimiz şartlara gelirlerse transferleri gerçekleştireceğiz. Beşiktaş'ı zarara uğratan başkan olmaktansa transfer yapamayan başkan olarak anılmaya razıyım. Kafamızdaki projeyi hayata geçirdikten, faizli borcu kapattıktan sonra başkanlığa aday olmak çok kolay. Öncelikle bu borçları ödeyeceğim. Tüzüğü de değiştirerek hiçbir yönetimin gelirinden fazla borçlanamamasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Serdal Adalı'dan istifa tezahüratlarına yanıt

"BEŞİKTAŞ'I LAYIK OLDUĞU YERE GETİRMEDEN GİTMEYECEĞİM"

Beşiktaş'ı layık olduğu yere getirmeden görevi bırakmayacağını söyleyen Adalı, "Finansal tabloyu düzelttikten sonra herkes aday olur! Ancak bu kulübü eski günlerine döndürmeyeceğim! Tüzük değişikliği yapmadan, Beşiktaş'ı layık olduğu yere getirmeden gitmeyeceğim. Önce bu borcu ödeyeceğim! Sonra gelen başkanlar, gelirden fazla para harcarsa, sorumlu olacak! Değiştirelim tüzüğü... Kimse gelirinden fazla borçlanamasın ve şahsi olarak sorumlu olsun! Kim Beşiktaş'a bizim gözümüzle bakıyor, görelim." sözlerini sarf etti.

Serdal Adalı, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdal Adalı'dan istifa tezahüratlarına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ates null Ates null:
    Doğruları söylemiş. 6 1 Yanıtla
  • Chen Medya Chen Medya :
    TARAFTAR KONYA MACI ICIN HAZIRLIK YAPIYOR YONETIME PROTESTO VAR 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
Büyük panik İstinat duvarı kar suyuna dayanamadı Büyük panik! İstinat duvarı kar suyuna dayanamadı
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
Chelsea’de Raheem Sterling’in sözleşmesi feshedildi Chelsea'de Raheem Sterling'in sözleşmesi feshedildi

18:35
Görüşmeler başladı Jhon Duran Fenerbahçe’ye veda hazırlığında
Görüşmeler başladı! Jhon Duran Fenerbahçe'ye veda hazırlığında
18:08
Ergin Ataman’a İsrail’de yapılan çirkin saldırı için komik ceza
Ergin Ataman'a İsrail'de yapılan çirkin saldırı için komik ceza
17:39
Transferde büyük bomba Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı
Transferde büyük bomba! Fenerbahçe yıldız isim için atağa kalktı
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
16:41
Rakam inanılmaz Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı
Rakam inanılmaz! Altınlarını satıp araba alan vatandaşın büyük pişmanlığı
16:38
“İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı“ iddiaları yalanlandı
"İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı" iddiaları yalanlandı
16:04
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’
DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 18:38:25. #7.11#
SON DAKİKA: Serdal Adalı'dan istifa tezahüratlarına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.