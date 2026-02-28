Serdal Adalı galibiyet gelir gelmez soluğu orada aldı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada ara transfer döneminde takıma katılan Emmanuel Agbadou'dan geldi.
Beşiktaş'ta maçı deplasman tribününde taraftarlarla birlikte iç içe takip eden Başkan Serdal Adalı, galibiyet sonrası takımı ve teknik heyeti tebrik etmek adına soyunma odasına gitti. Adalı'nın gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesi zorlu maçta hata yapmayan takımını tebrik ettiği ve kısa bir konuşma yaptığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın Galatasaray'ı kendi sahasında ağırlayacağı zorlu derbi 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
