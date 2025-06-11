Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel için görüşmelerini sürdürürken, transferin son durumuna dair açıklamalarda bulundu.
Gazeteci Kartal Yiğit'e açıklama yapan Serdal Adalı, "Osayi'nin Fenerbahçe'den istediği 2.5 milyon euro'yu biz veremeyiz. Bizim bir bütçemiz var, onu kabul ederse olabilir.'' dedi. Bu açıklama üzerine gözler Osayi Samuel'in vereceği karara çevrildi.
Fenerbahçe'de 178 maça çıkan Osayi Samuel, bu karşılaşmalarda 7 gol ve15 asistlik performans sergiledi. Osayi Samuel, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarındaki Fenerbahçe ibarelerini kaldırmıştı.
Son Dakika › Spor › Serdal Adalı, Osayi Samuel'in transferinde son durumu açıkladı - Son Dakika
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