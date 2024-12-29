Spor

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı Serdal Adalı, oyunu kullandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki kongrede Adalı, 7 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Siyah-beyazlılarda 4. kez başkanlık yarışına giren Serdal Adalı, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İyi bir katılım olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş, çok önemli bir seçim geçiriyor. İnşallah Beşiktaş için en hayırlısı ne ise o olsun. Genel kurula gelen tüm üyelerimize, gelip oylarını kullandıkları için teşekkür ediyorum. Hakkımızda hayırlısı. Kazanan yine Beşiktaş olsun." diye konuştu.

Kongreye katılımın fazla olduğunun hatırlatılması üzerine Adalı, "Hep 10 binin üzerinde olacağını tahmin ediyordum. Herkes geldi, iradesini koydu ve oyunu kullandı. Ancak son oy sayılmadan bu işlerde yorum yapmak doğru değil." şeklinde görüş belirtti.