Serdal Adalı\'nın yönetim kurulu listesi belli oldu

Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi belli oldu.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, pazar günü gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesini belirledi.
BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM HEYECANI
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre; Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, 4 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ BELLİ OLDU
Beşiktaş başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, yönetim kurulu aday listesini belirleyerek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e takdim etti.
Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi şu şekilde:
Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre
Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin
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