Serdar Ali Çelikler\'den henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'ye takılan Fenerbahçe ile ilgili yorumlarda bulundu. Ünlü yorumcu, çok konuşulacak bir iddia da bulundu.
NEO Spor Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ı ligin ikinci haftasında şampiyon ilan etti.
Serdar Ali Çelikler yaptığı açıklamada, ''5 puanlık fark kapanmaz, lig bitti. Nasıl kapatacaksın abi? 'Bu köprünün altından çok sular akar, daha 2. hafta' falan... Öyle bir köprü yok, öyle bir su yok, öyle bir nehir yok. Galatasaray, geçen sezon 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapattı. Köprünün altından su falan akmaz.'' yorumlarında bulundu.
