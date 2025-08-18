Serdar Ali Çelikler'den henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia - Son Dakika
Serdar Ali Çelikler'den henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia

Serdar Ali Çelikler\'den henüz ikinci haftada Süper Lig için çok konuşulacak iddia
18.08.2025 22:41
Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Göztepe deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe ile ilgili çok çarpıcı bir iddia da bulundu. Ünlü yorumcu, ''5 puanlık fark kapanmaz, lig bitti. Nasıl kapatacaksın abi? 'Bu köprünün altından çok sular akar, daha 2. hafta' falan... Öyle bir köprü yok, öyle bir su yok, öyle bir nehir yok.'' dedi.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe'ye takılan Fenerbahçe ile ilgili yorumlarda bulundu. Ünlü yorumcu, çok konuşulacak bir iddia da bulundu.

GALATASARAY'I ŞAMPİYON İLAN ETTİ

NEO Spor Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ı ligin ikinci haftasında şampiyon ilan etti.

"5 PUAN FARK KAPANMAZ"

Serdar Ali Çelikler yaptığı açıklamada, ''5 puanlık fark kapanmaz, lig bitti. Nasıl kapatacaksın abi? 'Bu köprünün altından çok sular akar, daha 2. hafta' falan... Öyle bir köprü yok, öyle bir su yok, öyle bir nehir yok. Galatasaray, geçen sezon 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapattı. Köprünün altından su falan akmaz.'' yorumlarında bulundu.

