Yurt dışına gideceği söylenen Serdar Dursun, yeni adresiyle herkesi ters köşe yapacak - Son Dakika
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Yurt dışına gideceği söylenen Serdar Dursun, yeni adresiyle herkesi ters köşe yapacak

14.06.2023 13:42

Fenerbahçe'de sezonu hayal kırıklığıyla bitiren Serdar Dursun'a Süper Lig ekiplerinden Karagümrük resmen talip oldu. Milli futbolcu transfer konusunda karar vermeden önce zaman istedi. Alman ekiplerinin de ilgilendiği biliniyor.

Sezonu ikinci bitiren ve bazı futbolcularla yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe'de sezonun hayal kırıklığı yaşatan isimlerinden biri olan Serdar Dursun'a talip çıktı.

KARAGÜMRÜK RADARINA ALDI

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un takımında forma şansı bulmakta çok zorlanan milli futbolcuya Süper Lig ekiplerinden Karagümrük resmen talip oldu.

ZAMAN İSTEDİ

Serdar Dursun'un Fenerbahçe'deki geleceği netleşmeden transfer konusunda karar vermek istemediği, bu nedenle Karagümrük'ten süre talep ettiği öğrenildi.

İSMİ ALMAN TAKIMLARIYLA ANILIYORDU

Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için ayrılmaya sıcak bakan milli futbolcuya, Alman ekiplerinin de ilgili olduğu biliniyor.

Yurt dışına gidecek deniyordu! Serdar Dursun, yeni adresiyle herkesi ters köşe yapacak
YORUMLAR (1)
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Serdar Dursun, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yurt dışına gideceği söylenen Serdar Dursun, yeni adresiyle herkesi ters köşe yapacak - Son Dakika
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