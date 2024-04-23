Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? - Son Dakika
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Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Taraftarlarının önünde tur atlayacaklarına inandığını belirten ve yarından itibaren Fenerbahçe derbisine odaklanacaklarını belirten Topraktepe, "Semih Kılıçsoy derbide olacak mı?" sorusuna "İdmanlara başladı ama buraya almadık. Şimdi devam edeceğiz. Döndükten sonra belli olacak" cevabını verdi.

23.04.2024 23:35  Güncelleme: 23:48
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Beşiktaş'ta teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, 0-0 biten Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SEYİRCİMİZİN ÖNÜNDE TUR ATLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Maçı değerlendiren Topraktepe, "Turun ilk ayağı, ilk maçıydı. Ankaragücü'nün kendi sahasında baskı yapacağını biliyorduk ama buna hazırlıklıydık. Agresif olamadık, alanları kapatamadık. Ankaragücü, ilk yarı bizden üstündü. Ama değişikliklerle, ikinci yarının oyunun hakimiyetini aldık. İlk yarıda bireysel hatalar da yaptık ama ikinci yarıda takım arkadaşlarımızla konuştuk. İkinci maça kaldı. İnşallah seyircimizin önünde tur atlayacağımıza inanıyorum" dedi.

"YARINDAN İTİBAREN FENERBAHÇE MAÇINA ODAKLANACAĞIZ"

Fenerbahçe derbisi hakkındaki soruyu yanıtlayan Topraktepe, "İnanın bu maça odaklandık. Yarından itibaren Fenerbahçe maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

SEMİH KILIÇSOY, DERBİDE OYNAYACAK MI?

"Semih Kılıçsoy derbide olacak mı?" sorusuna ise Topraktepe, "Salih'i de bugün birkaç idmandan sonra kadroya dahil ettik. Semih'in, Salih'in olmaması, 3 Türk kuralı, bunlardan dolayı sıkıntılar da çekiyoruz. İnşallah Semih de aramıza katılır. İdmanlara başladı ama buraya almadık. Şimdi devam edeceğiz. Döndükten sonra belli olacak" yanıtını verdi.

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Son Dakika Spor Serdar Topraktepe açıkladı! Semih Kılıçsoy, Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? - Son Dakika

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