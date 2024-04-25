Serdar Topraktepe, Fenerbahçe maçıyla ilk derbi heyecanını yaşayacak - Son Dakika
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Serdar Topraktepe, Fenerbahçe maçıyla ilk derbi heyecanını yaşayacak

Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrıldıktan sonra takımın başına geçen Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe, Fenerbahçe maçıyla A takımla ilk derbi heyecanını yaşayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ile yapacağı maçta galibiyet hedefliyor ve puan sıralamasındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Serdar Topraktepe, bu maçta kariyeri için önemli bir adım atmayı hedefliyor.

25.04.2024 10:21
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Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yollar ayrıldıktan sonra takımın başına geçen Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe, Fenerbahçe maçıyla A takımla ilk derbi heyecanını yaşayacak.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Geride kalan haftalarda 15 galibiyet, 6 beraberlik, 12 yenilgi sonucu topladığı 51 puanla dördüncü basamaktan yer alan siyah-beyazlılar, şampiyonluğu bu sezon için rafa kaldırdı. Avrupa'da mücadele edebilmek için Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi hedef belirleyen Kartal, aksi bir duruma karşı da ligi ilk 4'te bitirmek istiyor.

Bu bağlamda gerek puan sıralamasındaki yerini sağlamlaştırmak gerekse de taraftarına derbi galibiyeti elde etmek için Beşiktaş'ta tek hedef galibiyet.

Serdar Topraktepe'nin derbi heyecanı

Teknik Direktör Fernando Santos'la geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran siyah-beyazlılarda takımın başına Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe geçti. Ligde iç sahada MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eden Topraktepe idaresindeki Kara Kartal, rakibiyle Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda ise golsüz berabere kaldı.

Bu sezon Rıza Çalımbay'ın ayrılığının ardından da Santos dönemi başlayana kadar 3 maçta bu görevi üstlenen Serdar Topraktepe, 2 galibiyet, 1 mağlubiyet almış ve 7 golle de 2.3 gol ortalaması yakalayarak, bu sezonki teknik direktörler arasında en yüksek gol ortalamasına sahip isim olmuştu.

Cumartesi günü Fenerbahçe müsabakasıyla futbol A takımıyla ilk derbi heyecanını yaşayacak olan 47 yaşındaki antrenör, Kadıköy'de alacağı 3 puanla kariyeri için de önemli bir adım atmanın peşinde. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Serdar Topraktepe, Fenerbahçe maçıyla ilk derbi heyecanını yaşayacak - Son Dakika

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