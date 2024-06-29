Serdivan Belediyesi Yaz Spor Okulları Ücretsiz Eğitim Verecek - Son Dakika
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Spor

Serdivan Belediyesi Yaz Spor Okulları Ücretsiz Eğitim Verecek

Serdivan Belediyesi, futbol, voleybol, basketbol ve jimnastik branşlarında ücretsiz olarak eğitim verecek olan Yaz Spor Okulları düzenleyecek. Kayıtlar 1-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak ve eğitimler farklı spor tesislerinde gerçekleştirilecek. Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, çocukları ve gençleri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla bu tür etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

29.06.2024 11:42
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Serdivan Belediyesi futbol, voleybol, basketbol ve jimnastik branşlarında ücretsiz olarak eğitim verecek.

Serdivan Belediyesi'nin düzenleyeceği Yaz Spor Okulları başlıyor. Futbol, voleybol, basketbol ve jimnastik branşlarında düzenlenecek olan yaz spor okullarında eğitim ücretsiz olarak verilecek. Futbol, voleybol ve basketbol branşlarından 8-15 yaş arası öğrenciler; jimnastik branşından ise 2014 ile 2019 doğum aralığındaki öğrenciler faydalanabilecek. Yaz spor okullarına kayıtlar, 1-5 Temmuz 2024 tarihleri arasında Serdivan Belediyesi önünde bulunan kayıt merkezi ve Serdivan Spor Salonu'nda, voleybol, basketbol ve jimnastik eğitimleri Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, futbol eğitimi ise Ekrem Karaberberoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, "Seçimlerde de sözünü verdiğimiz üzere çocuklarımızı ve gençlerimizi spor yapmaya teşvik edeceğiz. Bu kapsamda düzenleyeceğimiz yaz spor okullarından evlatlarımız ücretsiz olarak faydalanabilecek. Evlatlarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve sağlıklı bir nesil yetiştirebilmek için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimizi ücretsiz yaz spor okullarımıza bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Serdivan Belediyesi Yaz Spor Okulları Ücretsiz Eğitim Verecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serdivan Belediyesi Yaz Spor Okulları Ücretsiz Eğitim Verecek - Son Dakika
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